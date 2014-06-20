قناع الجزر ينعش بشرتك المرهقة ويمنحها الملمس الناعم

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يعتبر قناع الجزر مثالي للبشرة المرهقة. فهذا القناع يحتوي على الفيتامينات ويعدُّ منجماً صحياًحقيقياً للبشرة، فهو قادر على إنعاشها وجعلها ناعمة الملمس.

إليك طريقة تحضير هذا القناع الرائع والسريع:

المكونات:

حبتان من الجزر العضوي

ملعقة طعام من الكريمة الطازجة

طريقة التحضير والاستعمال:

ابشري الجزر بواسطة مبشرة ناعمة. أضيفي ملعقة الكريمة الطازجة واصنعي مزيجاً كثيفاً. طبقي القناع على بشرة وجهك، مع تجنّب محيط العينين. تمددي على السرير أو الأريكة ودعي القناع يعمل لمدة 20 دقيقة. قومي بلف بمنشفة صغيرة داكنة اللون حول عنقك لتجفيف ما قد يسيل من القناع.

بعد انقضاء المدة الموصى بها، اغسلي بشرتك بالماء الفاتر. جففي بمنشفة قطنية ناعمة. طبّقي مستحضراً مرطباً للبشرة إذا لزم الأمر.

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