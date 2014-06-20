تخلصي من التجاعيد بقناع الجزر

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أثبتت الأقنعة الطبيعية فعاليتها في علاج العديد من مشاكل البشرة حتى التجاعيد وهذه المشكلة تحديداً تبذل المرأة الغالي والنفيس من أجل التخلص منها فنجدها تقوم بإجراء عمليات التجميل وتضع الكريمات وغيرها، لذلك سنقدم لك عزيزتي المرأة أحد الأقنعة الطبيعية الفعالة والتي تعتمد على الجزر الذي يعد أحد أهم العناصر الغذائية الطبيعية التي تعمل على تجديد الخلايا وبالتالي التخلص من التجاعيد.

قناع الجزر

المكونات

-ملعقتين من نشاء الذرة

-كوب متوسط من عصير الجزر الطبيعي

-ملعقتين من الزبادي.

-كوب ماء

الطريقة

اخلطي نشاء الذرة مع كوب من الماء البارد وحركي المزيج ومن ثم أضيفي كوب من الماء الفاتر الى الخلطة وقومي بتسخين المكونات على النار الهادئة لتتكون لديك عجينة متماسكة. دعي العجينة على حدة لتبرد ومن ثم أضيفي عصير الجزر والزبادي إليها وامزجي المكونات كلها معاً. وقبل أن تدهني الوجه بالقناع نظفي وجهك جيداً من أية رواسب أو مكياج ومن ثم اتركي القناع على وجهك لمدة 30 دقيقة واغسليه بعد ذلك بالماء الفاتر، وستظهر لك النتيجة فورية. يمكنك أن تكرري وضع هذا القناع ما بين 3 إلى 4 مرات في الأسبوع لتحصلي على نتيجة ملموسة.

فوائد قناع الجزر

يعمل الجزر على الحفاظ على نضارة البشرة لأنه غني جداً بالفيتامين أ الذي يساعد على تجديد خلايا الجلد، كذلك يقوم بإخفاء آثار التعب والإرهاق عن البشرة. من ناحية أخرى يعمل الجزر على إزالة الشحوب من البشرة ويجعلها أكثر إشراقاً. كما يمنع من إصابة البشرة بالتصبغات الجلدية بفعل تعرضها للشمس كذلك يجدد الخلايا فيخفي التجاعيد حول الفم والعينين وعلى الجبين.