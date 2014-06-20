خدعوك فقالوا: الجزر يقوي النظر!

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سهام صالح

لطالما سمعنا ونحن صغار وكبار عبارة من أمهاتنا: “اشربوا عصير الجزر” لأنه يقوي النظر أو اضيفوا الجزر الى السلطة لانه مفيد لقوة الابصار والكثير من الناس لديهم هذه القناعة بان الجزر هو من اكثر الخضراوات فائدة للعين علما بان هناك الكثير الفاكهة والخضروات مثل البروكلي والبطاطا الحلوة التي تحتوي على مادة بيتا كاروتين التي تتحول في الجسم الى فيتامين (أ) المهم للنظر بنسب اكبر بكثير من توفرها في حبات الجزر لكن هذه المادة لا تكفي لوحدها لتحقق كل ما يشاع.

ويقال عن الجزر وبالمناسبة فإن وراء عبارة قصة الجزر يقوي النظر خدعة حربية قد تكون غير معروفة للكثير منا وكان مصدرها المخابرات البريطانية اثناء حربها مع الالمان عام 1940 حيث نجح البريطانيون وقتها في اسقاط الكثير من الطائرات الالمانية واسر قياديها والكثير من الجنود النازيين.

واهم اسباب هذا الانتصار الحافل الذي مكنهم من إلحاق الهزيمة باسطول الطيران الالماني وإفشالهم لمعظم الغارات استخدامهم لرادار جديد لم يكشفوا عنه وأحاطوه بالسرية المطلقة بشكل كامل وحتى لا يكون هناك مجال للتجسس والبحث عن سبب هذا التفوق البريطاني في إلحاق الهزيمة تلو الاخرى بالجيش الالماني اشاعوا من خلال طوابيرهم وجواسيسهم المنتشرين في كل انحاء المانيا

أن الطيارين البريطانيين خاصة جنود مضاد الطائرات كان يتناولونه ويجبرونهم على تناوله بشكل دائم وبمختلف الاشكال على شكل عصائر او في السلطات ونيئ كذلك اضافة الى أنه كان يقدم للجنود بشكل دائم ما منحهم نظرا ثاقبا كالصقور مكنهم من اسقاط طائرات الالمان كالذباب، وهكذا انتشرت هذه المقولة في كل انحاء العالم واصبحنا كلما نسمع عبارة “الجزر” نردد تلقائيا: الجزر يقوي النظر.

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