بحكم المحكمة: أحمد عز برئ من سب وقذف زينة

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جولة جديدة وأحداث مثيرة في المسلسل الذي لا ينتهي والذي يجسد بطولته الفنان أحمد عز وزينة إضافة إلى التوأمين أيضا.

فقد تم اصدار حكم قبل ذلك بحبس أحمد عز لثلاث سنوات وتغريمة 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة زينة، وعلى إثر ذلك تقدم دفاع عز بطعن في الحكم وطلب استئناف وتم رفضه من قبل محمكمة جنح مدينة نصر في المرة الأولى.

بالأمس تم قبول الإستئناف من جديد، ليس هذا فحسب بل قضت المحكمة أيضا ببراءة أحمد عز من التهمة مع إلزام الفنانة زينة بدفع مصاريف إقامة الدعوى أيضا.

وعقب صدور الحكم كتب أحمد عز على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام قائلا”بحمد ربنا واشكر فضله وأثق في القضاء المصري وكنت واثق في البراءة لأني ماعملتش أي حاجة غلط وتربيتي إن الإنسان دايما لازم يكون محترم في كلامه حتى لو الناس غلطت فيه.

وربنا أظهر الحق وهنستمر في قضية النسب لآخر يوم في عمرنا. بشكر كل الجمهور اللي ساندني.”