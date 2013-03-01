نجمات لن تصدقوا أنهن تخطين سن الأربعين!

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سن الأربعين يشكل فارقاً في حياة النساء عموماً. لكن بعضهن لا تظهر عليهن أية علامات تشير إلى التقدم في السن! ربما يرتبط الأمر بالإهتمام الزائد بالبشرة وبأسلوب الحياة الصحي.

لنتعرف على النجمات اللواتي تخطين سن الأربعين، ورغم ذلك يتمتعن بإطلالة شابة مليئة بالحيوية والنضارة.

جنيفير لوبيز

مغنية أميركية، ممثلة، راقصة، مصممة أزياء، كاتية ومنتجة. سمراء جذابة ولدت في الـ24 من شهر أغسطس من العام 1969 (47 عاماً)، وهي لا تزال تتمتع بجاذبية تفوق الوصف.

ايشواريا راي

ممثلة هندية وعارضة أزياء وحائزة على لقب “ملكة جمال العالم 1994 . ولدت في شهر نوفمبر من العام 1973 (43 عاماً). سمراء، تمتاز بعيونها الملونة، وقد إستطاعت الحفاظ على جمالها وألقها.

جنيفر أنيستون

ممثلة أميركية، منتجة وامرأة أعمال. ولدت عام 1969 في شهر فبراير 1969 (48 عاماً). شقراء، تمتاز بخفة دمها وجاذبيها المفرطة.