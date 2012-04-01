أجور ضخمة تقاضاها النجوم في حملات رمضان الإعلانية

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وصلت أجور النجوم العرب أرقاماً قياسية نظير قيامهم بحملات إعلانية خلال شهر رمضان الجاري للعديد من الشركات، وصلت لأكثر من أربع ملايين جنيه مصري، وفي مقدمتهم نجد النجمة ليلى علوي والفنانة المتألقة شيرين عبد الوهاب والنجم تامر حسني والممثل عمرو يوسف وزوجته كندة علوش.

فضلت بعض الشركات خلال شهر رمضان التعاون مع العديد من المشاهير، بهدف استقطاب الجمهور، حيث مزجت في اختياراتها بين وجوه جديدة وأخرى سبق وأن قدمت حملات إعلانية في الماضي.

نذكر أنه في مقدمة هذه النجوم الممثلة ليلى علوي التي جذبت الأنظار، عقب تقديمها لإعلان يخص أحد المنتجات وتقاضت نظير ذلك، على ما لا يقل عن 4 ملايين ونصف جنيه مصري.

من جهته الفنان تامر حسني شارك مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدد آخر من النجوم في إعلان يتعلق بإحدى شركات الاتصالات، حيث تقاضى الفنان تامر حسني مبلغ 3 مليون جنيه، في حين المطربة شيرين عبد الوهاب قدر أجرها ب3.5 مليون جنيه، بينما حصل الفنان عمرو يوسف الذي شارك في هذا الإعلان مع زوجته الفنانة السورية كندة علوش على مبلغ قيمته 2 مليون ونصف جنيه، في حين اكتفت زوجته كندة علوش بمليون ونصف فقط.

وارتفع أجر الفنان محمد هنيدي في إعلان قدمه لإحدى شركات الاتصالات إلى 4 ملايين جنيه، علماً أنه صور هذا الإعلان طيلة 4 أيام كاملة، متنقلاً بين العديد من المواقع.

أما الإعلانات السياحية والتي خصت إحدى المنتجعات قدمها هشام عباس الذي تقاضى 1.5 مليون جنيه وحميد الشاعري الذي وصل أجره إلى 1 مليون جنيه، في حين اكتفت الفنانة منى عبد الغني بنصف مليون جنيه، وتأكد ذلك حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المصرية.