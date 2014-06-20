حصاد العام: نجوم ومشاهير رحلوا في عام 2016

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ونحن على مشارف عام جديد نستعرض سوياً أشهر الشخصيات التي رحلت عن عالمنا في عام 2016.

الغالبية العظمى منهم رحلوا في صمت ودون إحداث أي ضجيج في حين كانت نهاية بعضهم مادة دسمة لحديث الناس والبرامج التلفزيونية ونشرات الأخبار، بل وتبارت العديد من الصحف والمجلات والسوشيال ميديا على إذاعة خبر الوفاة. إليك عزيزي القارئ القائمة الكاملة لهؤلاء النجوم الذين رحلوا في عام 2016

ممدوح عبد العليم: وهو من أشهر نجوم التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث عرفه الجمهور من خلال أهم الأعمال الناجحة مثل ليالي الحمية والضوء الشارد وغيرها من الأعمال الخالدة الأخرى.

حمدي أحمد: فنان قدير معروف بأدواره العميقة ويطلق عليه اسم ” الفنان المثقف” نظراً لثقافته الواسعة وخاصة في مجال السياسة. جسد العديد من الأدوار المهمة في تاريخ السينما المصرية لكن أشهر أدواره على الإطلاق كان دور” محجوب عبد الدايم في فيلم ” القاهرة 30″ والذي لا يغيب عن ذاكرة المشاهد العربي على الإطلاق.

يسري الإبياري: وهو مؤلف ومنتج سينمائي ومسرحي شهير كما أنه نجل الكاتب الشهير أبو السعود الإبياري.

آلان ريكمان: وهو ممثل ومخرج سينمائي ومسرحي أمريكي توفي هذا العام بعد صراع مع مرض السرطان.

ديفيد بوي: مغني روك بريطاني شهير لقب بالحرباء ومات أيضاً بالسرطان.

عبد العزيز مكيوي : وهو ممثل مصري قدير ساهم بالعديد من الأعمال السينمائية العملاقة مثل ” لا تطفئ الشمس ـ القاهرة 30 ـ لا وقت للحب”

محمود بكر: يعد من العلامات الفارقة في مجال الإعلام والتعليق الرياضي ليس في مصر فقط ولكن بالعالم العربي كله.

الطيب الصديقي: ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي جزائري شهير.

فؤاد بخش:من أشهر الفنانيين التي أنجبتهم المملكة السعودية.

بطرس غالي: تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة قبل ذلك كما شغل العديد من المناصب السياسية في مصر.

محمد حسنين هيكل: وهو باحث ومؤرخ وكاتب وإعلامي مصري وله العديد من المؤلفات في جميع أنحاء العالم.

علاء الديب: كاتب وروائي مصري.

موحا والحسين أشبيان: وهو مغني وراقص فلكلور مغربي معروف بالمايسترو.

جورج كينيدي: ممثل أمريكي كبير ومن الفائزين بجوائز الأوسكار.

حسن الترابي: سياسي سوداني معارض ومشهور، كان له دوراً بارزاً بالعديد من الأحداث على الساحة السودانية والعربية.

نانسي ريجان: زوجة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان كما أنها ممثلة أمريكية معروفة أيضا.

جورج مارتن: موسيقار وملحن انجليزي.

بندر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود: أمير سعودي.

صالح الحريبي: فنان كويتي.

كين هوارد: ممثل أمريكي.

مكي القلاف: ممثل وإعلامي كويتي.

زها حديد: قيل عنها أنها أشهر معمارية عرفها التاريخ الحديث. وهي مهندسة بريطانية من أصل عراقي نفذت العديد من المباني الشهيرة بالعالم مثل محطة قطار سترسبورج واستاد الوكرة بقطر و منصة التزلج في إنسبروك والقاهرة إكسبو سيتي وغيرها من المعالم المعمارية في العالم.

فؤاد الشطي: مخرج مسرحي كويتي.

آن جاكسون: ممثلة أمريكية.

سيد زيان: ممثل مصري كوميدي معروف.

وليام كامبل: رجل أعمال ومدير شركة أبل.

برينس: مغني وموسيقي أمريكي.

وائل نور: ممثل مصري تميز بالعديد من الأدوار التي أثرت الدراما المصرية.

ماجد الشبل: مذيع سعودي.

آلان يونغ: ممثل وكوميدي بريطاني أمريكي.

محمد علي كلاي: ملاكم أمريكي أثار الجدل كثيراً في مواقف عديدة كان أشهرها رفضه للتجنيد لأنه يعارض حرب أمريكا ضد فيتنام. توفي هذا العام جراء معاناته من مرض باركنسون.

كريستينا غريمي: كاتبة أغاني أمريكية ومغنية تم إطلاق الرصاص عليها أثناء خروجها من ملهى ليلي بعد انتهاء عملها وأثارت الواقعة ضجة في الولايات المتحدة الأمريكية وقتها.

أمجد صبري: مغني باكستاني تم تصفيته على أيدي الجماعات المتشددة.

رالف ستانلي: موسيقي أمريكي تميز برقي الذوق توفي بسرطان الجلد منذ شهرين.

حسان يونس: ممثل سوري وأحد مؤسسي أول نقابة للممثلين السوريين.

قنديل البلوشي: عارضة أزياء باكستانية وناشطة في مجال الدفاع عن المرأة قتلتها الجماعات الإرهابية بسبب أفكارها المتحررة رغم أن عمرها لم يتجاوز 26عاماً.

طارق سليم: من أشهر لاعبي كرة القدم المصرية.

حمدي السخاوي: ممثل مصري.

أميمة كامل: مذيعة مصرية.

خليل حداد: ممثل سوري.

محمد خان: مخرج مصري من أصل باكستاني وقد أثرى السينما المصرية بالعديد من الأفلام الخالدة.

محمد كامل: ممثل مصري.

أحمد زويل. عالم مصري تطبق أبحاثه في جميع أنحاء العالم ، وقد حصل على جائزة نوبل في الكيمياء كما عمل بأعرق الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.

هاني مطر: ممثل كويتي.

سونيا ريكيل: واحدة من أشهر مصممات الأزياء في العالم وقد توفيت هذا العام متأثرة بمرض باركنسون.

داوود رشدي: ممثل إيراني.

ناهض حتر: كاتب وصحفي أردني اغتيل من قبل متشددين بسبب مقالة صحفية.

إبراهيم الصولة : ملحن كويتي معروف.

فاروق شوشة: شاعر مصري معروف.

ملحم بركات: الموسيقار والملحن والمطرب اللبناني الكبير.

محمود عبد العزيز: فنان مصري قدير ترك بصمات وأعمال هادفة عديدة أشهرها ” رأفت الهجان ـ محمود المصري ـ تزوير في أوراق رسمية ـ طائر الليل الحزين” وغيرها من الأعمال التي لا حصر لها.

يحيى الجمل: سياسي مصري.

وأخيراً وقبل أن ينتهي العام جاءت وفاة الفنانة القديرة زبيدة ثروت وبعدها بيوم واحد الفنان أحمد راتب فرحمة الله على الجميع.