نجمات عالميات يكشفن عن سر رشاقتهن

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قد يخطر ببالك سؤال عن سر رشاقة النجمات الدائم، وقدرتهن على الحفاظ على جسم ممشوق وجذاب، وتحلمين بأن تخطفين الأنظار بذات التميز، وبنفس الإطلالة الساحرة، وترتدين آخر صيحات الموضة، من دون تردد بل وأنت واثقة من نفسك..إذاً ودعي الجسم المترهل والبدانة الزائدة..وتعرفي على النظام الذي تتبعه العديد من النجمات العالميات ..

الجدير بالإشارة فإن مجلة “ومن ديللي” قد سلطت الضوء على سر رشاقة وصحة العديد من النجمات الشهيرات، والتي سنقدم لك بعضهن

جيسيكا ألبا: الأكل النظيف

ربما يعجبك قوام الممثلة الأمريكية “جيسيكا ألبا” التي تمكنت بحيلة إتباع نظام الأكل النظيف، في الحفاظ على صحتها ووزنها المعتدل وفوق ذلك قوامها الرشيق، علماً أنها تركز على الأكل الطبيعي وتمتنع عن تناول الأكلات المصنعة أو المعلبة، ولم تبخبل بتجربتها وأقدمت على تأليف كتاب عن نظام غذائها الذي حقق لها نتائجاً باهرة وتطلق عليه تسمية الأكل النظيف.

كيم كارداشيان: حبوب مدهشة

ولجأت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، التي بهرت العالم بقوامها، إلى طريقة تناول حمية الحبوب التي تبدو أسهل، حيث تمكنها من حرق ما لايقل عن 380 سعرة حرارية يومياً، دون الذهاب إلى الصالات الرياضية وبدون وصفة طبية، حيث لا توجد أي أعراض جانبية سلبية ناتجة عن عملية تناول هذه الأقراص.

“بيونسية”: تخفض 9كيلوغرام في 14يوماً

بينما المطربة الأمريكية “بيونسية”، تفطنت إلى وصفة يطلق عليها التطهير، والتي جعلتها تنجح بتخفيض نحو 9كيلوغرام من وزنها في 14 يوم، وتعكف في هذه الطريقة على تناول الماء الساخن وشراب “القبقب”، بالإضافة إلى الفلفل الحار وعصير الليمون لمدة 10 أيام على التوالي، إلى جانب ابتعادها عن الأكل غير الصحي، حيث مكنتها الوصفة من طرح سموم الجسم.