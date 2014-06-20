في 2016 كُشفت قصص الحب السرية للنجوم

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حفل عام 2016 بالعديد من قصص حب المشاهير والنجوم التي توجت بالزواج، وبعد أن كانت طي الكتمان كشفت عن نهاية سعيدة اقترن فيها الحبيبان وتفاجأ بها الجمهور، عشية حفل الزفاف..

سرية تامة

بقيت قصة حب حسن الرداد مع زوجته إيمي سمير غانم، بعيدة عن فضول الأعين، وعرفا كيف يخفيان مشاعرهما وتقاربهما العاطفي، حيث تم تغطيته بحجة وجود “كيميا” فنية من التفاعل والانسجام في مجال التمثيل، وبررا التناغم واللقاءات التي جمعتهما برابطة لا تتجاوز علاقة الصداقة، ولم يتم تسريب الخبر إلا بعد توزيع دعوات حفل الزفاف، وتمكنا بذكاء كبير من الترتيب لكل شيء دون أن تفطن عدسات وأقلام الإعلاميين إلى مشروع الزواج.