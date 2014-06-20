نجوم ومشاهير

في 2016 كُشفت قصص الحب السرية للنجوم

by فضيلة بودريش
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حفل عام 2016 بالعديد من قصص حب المشاهير والنجوم  التي توجت بالزواج، وبعد أن كانت طي الكتمان كشفت عن نهاية سعيدة اقترن فيها الحبيبان وتفاجأ بها الجمهور، عشية حفل الزفاف..

حفل زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم

سرية تامة

بقيت قصة حب حسن الرداد مع زوجته إيمي سمير غانم، بعيدة عن فضول الأعين، وعرفا كيف يخفيان مشاعرهما وتقاربهما العاطفي، حيث تم تغطيته بحجة وجود “كيميا” فنية من التفاعل والانسجام في مجال التمثيل، وبررا التناغم واللقاءات التي جمعتهما برابطة لا تتجاوز علاقة الصداقة، ولم يتم تسريب الخبر إلا بعد توزيع دعوات حفل الزفاف، وتمكنا بذكاء كبير من الترتيب لكل شيء دون أن تفطن عدسات وأقلام الإعلاميين إلى مشروع الزواج.

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