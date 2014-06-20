قبل تيم ووفاء …. زيجات ناجحة جمعت أشهر الممثلين بمذيعات

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سبق الممثل السوري تيم الحسن والمذيعة المصرية وفاء الكيلاني، قائمة من الممثلين والمذيعات الذين جمعهم الزواج.

ومن أشهر هذه الثنائيات، الراحل محمود عبدالعزيز والمذيعة بوسي شلبي، الذين جمعتهما قصة حب، ودام زواجهما لأكثر من 20 سنة حتى وفاته.

وتزوج الراحل ممدوح عبد العليم والمذيعة شافكي المنيري، ودام زواجهما لسنوات حتى وفاة الممثل، وابتعدت بعدها شافكي عن الإعلام بسبب حزنها.

كما تزوج الممثل السوري عابد فهد من زينة يازجي بعد قصة حب، ورزقا بطفلين ليونا وتيم، واستمر زواجهما أكثر من 15 عاماً وحتى الأن.