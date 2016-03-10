بشرتك متألقة كنجمات السينما بخطوات بسيطة

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إذا كنت تبحثين عن مظهر شاب دائم لبشرتك وتودين الحصول على نضارة بشرة نجمات السينما، ما عليك سوى الاهتمام ببشرتك فهي الغلاف الخارجي الذي يعكس شبابك وجمالك وكلما زاد اهتمامك بهذا الغلاف، كلما أصبحت أكثر جاذبية وزادت ثقتك بنفسك، إليك بعض النصائح لبشرة مثالية وخالية من العيوب.

أولا: ابدأي من الداخل

طريقك للحصول على بشرة نضرة وصحية يبدأ من داخل جسمك، عبر عاملين رئيسيين:

القدر الذي تتناوليه من الماء والسوائل

حيث تتسبب قلة تناول الماء والسوائل في جفاف البشرة وإرهاقها وشحوبها، وهي تتطلب ترطيباً مستمراً من داخل الجسم قبل استعمال الكريمات المرطبة، لذلك عليك تناول 6 الى 8 اكواب من الماء خلال اليوم للحفاظ على صحتك بشكل عام، وصحة بشرتك ونضارتها بشكل خاص. ويمكنك احتساب المشروبات الساخنة والباردة التي لا تحتوي على الكافيين ضمن جرعتك اليومية من السوائل، مثل: المشروبات العشبية والشاي الأخضر والعصائر وغيرها، ولكن تظل المياه هي الافضل.

نوعية الطعام والغذاء الذي تحصلي عليه

لأن الغذاء يلعب الدور الرئيسي في تحديد الهيئة التي ستكون عليها بشرتك، فحاولي الحصول على العناصر الغذائية التالية ضمن غذائك اليومي:

خمس حبات من الفاكهة او الخضراوات الملونة يومياً، مع التركيز على اختيار الانواع التي تحتوي على البيتاكاروتين (Beta-Carotene) مثل القرع العسلي والبطاطا الحلوة والجزر، والتي تحتوي على اللوتين (Lutein) مثل الكرنب والبابايا والسبانخ.

فيتامين C، هذا الفيتامين ضروري للتمتع بمناعة قوية وبشرة نضرة، بالإضافة لكونه مضاداً قوياً للأكسدة، ويوجد في التوت والبروكلي والجوافة والكيوي والبرتقال والبابايا والفراولة والبطاطا الحلوة، وهذه جميعها تساعد على إفراز الكولاجين الذي يقوي الشعيرات الدموية المغذية للبشرة.

فيتامين E، يحمي هذا الفيتامين الجلد من أضرار الأكسدة ويدعم نضارة البشرة، ويمكن الحصول عليه من اللوز والأفوكادو والبندق والصنوبر وزيوت الذرة وعباد الشمس.

قدر معتدل من الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة الموجودة في المكسرات والبذور والأفوكادو والأسماك، فهي تعمل كمرطب طبيعي للبشرة.

أكبر قدر ممكن من السيلينيوم (Selenium)، وهو يوجد في الأسماك والمحار والطماطم والبيض والبروكولي، اذ يعد واحداً من ضمن أقوى مضادات الأكسدة، إلى جانب احتوائه على فيتامينات C وE. وتشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغني بالسيلينيوم يقي من سرطان الجلد وأشعة الشمس الضارة وعلامات تقدم السن.

أوميجا 3 وأوميجا 6، واللذان يحفزان الجسم على إنتاج المركبات المضادة للالتهاب وهو ما يساعد على حماية الجلد من التهيج وبعض الحالات المرضية مثل الأكزيما والصدفية، والتي توجد في زيت بذرة الكتان واللفت والجوز.

الزنك، فهو يدعم عمل الغدد الدهنية للجلد ويساعد على علاج مشكلات البشرة والحفاظ على نضارتها ونعومتها، ويتوافر الزنك في الأسماك والمحار والحبوب الكاملة والدواجن و اللحوم الحمراء والمكسرات.

ثانياً: عدلي نمط حياتك

حيث تساعدك بعض العادات الصحية على الحفاظ على نضارة البشرة من خلال دعم الوظائف الحيوية للجسم ورفع نشاطه، والتخلص قدر الإمكان من التوتر والضغط العصبي، ومن أهمها:

الحصول على قدر كافي من النوم.

التنفس بعمق، اذ يساعد على التخلص من التوتر والحفاظ على الهدوء والسكينة.

ممارسة الرياضة بوجه عام تحسن من أداء الدورة الدموية وتعطي مظهراً حيوياً لبشرتك، وتعد اليوجا من أهم الرياضات التي تساعد على تحسين نضارة البشرة وصحتها والحصول على جلد مشدود.

ثالثاً: العناية بالبشرة من الخارج

اغسلي وجهك ونظفي بشرتك ثلاث مرات على الأقل يومياً باستخدام الماء وأحد المستحضرات المخصصة لذلك. احرصي على اختيار غسول Facial wash خالي من الكحول وملائم لنوع بشرتك بمساعدة طبيبك أو الصيدلي.

قومي بتقشير وجهك (Exfoliating) للتخلص من خلايا الجلد الميتة والشوائب العالقة بالبشرة.

رطبي بشرتك بواسطة الكريمات أو الزيوت المرطبة مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز، أو الأقنعة المنزلية الطبيعية التي يسهل إعدادها مثل الزبادي والعسل أو الموز والعسل.

احمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة عن طريق وضع كريم واقي الشمس عند الخروج نهاراً، صيفاً وشتاءاً، بغض النظر عن حدة أشعة الشمس.

احرصي على تنظيف بشرتك جيداً قبل وضع مستحضرات التجميل، وتأكدي من تنظيف أدوات التجميل الخاصة بك وعدم مشاركتها مع أخريات تحت أي ظرف، كذلك تأكدي من صلاحية المستحضرات التي سوف تستخدمينها قبل وضعها على بشرتك، وأخيراً، لا تخلدي إلى النوم أبداً قبل إزالة آثار مستحضرات التجميل تماماً بواسطة قطعة من القطن وأحد المستحضرات المنظفة والمزيلة للمكياج.