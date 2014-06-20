سيلين ديون تنعي زوجها بأحدث أغانيها

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أيمن الرفاعي

تستعد النجمة العالمية سيلين ديون لإطلاق ألبومها في الأسواق قريبا لكنها تعجلت وأذاعت أغنية واحدة من هذا الألبوم خلال الأيام الماضية.

الأغنية التي أصدرتها ديون قبل إطلاق ألبومها الجديد تحمل اسم “Recovering” وقد تم إعدادها خصيصا لنعي زوجها الراحل رينيه أنجليل.

ومن المعروف أن سيلين ديون فقدت زوجها وأخيها هذا العام بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان ومن هنا جاءت دعوتها إلى التبرع لصندوق يساند مرضى السرطان وقد أعلنت من قبل أنها لن تتوانى عن هذه الدعوة.

ولا تفوت ديلون أي مناسبة إلا وتحث على التبرع لمحاربة مرض السرطان. أما عن الأغنية التي ترثي فيها زوجها فقد جاءت كلماتها حزينة تعبر عن المعاناة التي تركها الزوج بعد وفاته. حيث تشير إلا أن الفقدان الذي حدث لها قد قامت روحها بدفع ثمنه كما أن هناك جزء من عقلها قد فقد أيضا.

وفي الجزء الثاني من الأغنية تشير الكلمات أنها أدمنت البؤس والندم لدرجة جعلت منها سيدة عجوزة مسنة وقبيحة وهنا تنتقل إلى مخاطبة زوجها بأن ينهض ليعود بها إلى الطفولة من جديد.

الكلمات تنم عن مشاعر صادقة تجاه الحبيب المفقود وهذا هو رابط الفيديو لمن يريد سماع الأغنية.

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