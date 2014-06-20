سيلين ديون ترفض المشاركة في حفل تنصيب ترامب رئيساً

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رفضت النجمة العالمية سيلين ديون، المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب مؤخراً دونالد ترامب، حيث يضاف اسمها إلى قائمة المشاهير من الفنانيين الأمريكيين الرافضين للرئيس الجديد “ترامب”، الذي سوف ينصب رئيساً للأمريكيين يوم 20 يناير القادم واستقبل ترامب ردة فعل مشاهير هوليوود، بصدر رحب وبقلة اهتمام، حيث أعلن أنه ما يهمه أن الشعب يقف إلى جانبه ويدعمه.

وتناولت مجلة People، مؤخرا خبر رفض سيلين ديون للتواجد في حفل تنصيب الرئيس ال 45 للولايات المتحدة الأمريكية، بعد الجهود والمحاولات المتكررة من طرف منظمي الحفل، الذين فشلوا في التعاقد مع النجمة وكان قد سبق الفنانة سيلين ديون إلى الامتناع وأخذ موقف من ترامب،العديد من الفنانين، نذكر من بينهم جارث بروكس وأندريا بوتشيلي، الذي اضطر إلى الإعتذار بعد إعطاء موافقته، عقب موجة من الانتقادات اللاذعة، التي طالته من طرف جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

والخبر كانت قد أدلت به كيليان كونواي، مديرة حملة الرئيس المنتخب ومستشارته لوسائل الإعلام حيث صرحت تقول:”.. أستطيع أن أقول أن هذا ليس حفل جوائز الأوسكار، وإنما حفل تنصيب للشعب، كما كانت الانتخابات الأمريكية للشعب أيضا..”.

ولم يترك ترامب هذه المسألة تمر دون أن يسجل رده المتجاهل للفنانين، الذين لا يؤيدون تربعه على كرسي المسؤول الأول في البيت الأبيض، واغتنم الفرصة لينشر عبر “التويتر” عبارات تعكس عدم اهتمامه بما وصفهم بمشاهير الصف الأول: “..ما يسمي بمشاهير الصف الأول يريدون الحصول على تذاكر حفل التنصيب، ولكن أنظر ما قدموه لهيلاري كلينتون، لا شيء، أنا أريد الشعب..”.

يذكر أنه من الأسماء التي سجلت موافقتها للغناء في الحفل من دون تردد، مطربة البوب الأوبرالي جاكي ايفانكو، وجاء ذلك في إحدى الحوارات التي أدلت بها لوسائل الإعلام.