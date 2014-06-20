بالفيديو: بدانة رضيعة هندية تزن 17 كيلو جرام تسبب حيرة الأطباء

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يحتار الأطباء في حالة الطفلة الهندية تشاهات كومار ولا يجدوا تفسيرا طبيا لهذه الحالة حتى الآن.

فالطفلة الهندية تبلغ من العمر ثمانية أشهر فقط إلا أن وزن جسمها قد وصل إلى 17 كيلو جرام، وهو الوزن المناسب لطفل في السنة الرابعة من عمره.

وقد توصل الأطباء إلى أن السبب في هذه البدانة هو شهية الطفلة المفتوحة لتناول الطعام بشراهة لم يشاهدوا مثلها من قبل.

وعلى الرغم من التوصل لسبب بدانتها إلا أن الأطباء ليس لديهم تفسيرا منطقيا لسبب هذه الشراهة لطفلة في شهرها الثامن فقط. وقد نشرت جريدة “الديلي ميل” البريطانية لقصة الطفلة الهندية البدينة وصورها، ولكنها استنكرت على أهل الطفلة حالة التبلد واللامبالاة بهذا الأمر، فلا يشعر الوالدين بأي نوع من القلق تجاه المشكلة التي تعاني منها الطفلة، الأمر يبدو وكأنهم لا يدركون العواقب الوخيمة التي تنتظر هذه الطفلة في المستقبل.