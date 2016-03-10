مقعد الشيزلونج يجمع الراحة والأناقة والفخامة

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يبحث البعض عند اختيار قطع ديكور منزله عن أثاث يجمع بين الراحة وجمال الشكل والفخامة في آن واحد، وهنا يجد ضالته في مقاعد الشيزلونج، فما يميز هذا النوع من الأثاث هو ارتفاع أحد طرفيه خاصة عند مسند الرأس عن مستوي الجهة المقابلة له، مما يعطي المزيد من الراحة عند الجلوس عليها. لكن المهم أن توضع بطريقة تضفي الأناقة على المكان لذلك سيقدم لك مصممي الديكور نصائح في كيفية إبراز هذه القطعة الجميلة من الأثاث

*نصائح لوضع الشيزلون بطريقة أنيقة