مقعد الشيزلونج يجمع الراحة والأناقة والفخامة

يبحث البعض عند اختيار قطع ديكور منزله عن أثاث يجمع بين الراحة وجمال الشكل والفخامة في آن واحد، وهنا يجد ضالته في مقاعد الشيزلونج، فما يميز هذا النوع من الأثاث هو ارتفاع أحد طرفيه خاصة عند مسند الرأس عن مستوي الجهة المقابلة له، مما يعطي المزيد من الراحة عند الجلوس عليها. لكن المهم أن توضع بطريقة تضفي الأناقة على المكان لذلك سيقدم لك مصممي الديكور نصائح في كيفية إبراز هذه القطعة الجميلة من الأثاث
*نصائح لوضع الشيزلون بطريقة أنيقة
- يمكنك وضع مقاعد الشيزلونج في غرف الاستقبال فهي تضفي الفخامة على المكان
- يمكن أن تختاري الشيزلون ضمن طقم متكامل أو أن تقتنيها كقطعة منفردة هذا يتبع رؤيتك وذوقك،
- إذا وضعت مقعد الشيزلون في غرفة المعيشة، من المهم أن تضعيها في ركن وحدها مقابل لأكبر قطع الأثاث أي الأثاث ذات الثلاث مقاعد متصلة، حتى يتسنى للجالس عليها أن يرى جميع أفراد العائلة، والسبب الآخر أن ضخامة مقعد الشيزلون تجعل المكان الأنسب له أن يكون في ركن لوحده مع طاولة جانبية متوسطة الطول
- البعض قد ينظر إلى مقاعد الشيزلونج على أنها قطعة ديكور زائدة عن الحاجة توضع فقط لملء الفراغات، إلا أنها في الواقع تعكس مدى الرقي في انتقاء قطع الأثاث لما تعطيه من طابع أولي مبهر للضيوف، حيث تعكس تصاميمها عظمة العصور الكلاسيكية.
- إذا كانت خامة الشيزلونج من القماش يمكنك استغلال هذه النقطة في خلق تباين بين لون قماش الشيزلونج وبين لون الوسائد، فإذا كان لون قاعدة الشيزلونج فاتحاً، يمكنك اختيار ألوان داكنة للوسائد،
- إذا وضعت الشيزلونج في ركن بغرفة الاستقبال وكانت بدرجات من الألوان الساكنة مثل لون الكاكا، يمكنك وضع مزهرية أرضية بجانبه حتى تعطي نوعاً من الحيوية للمكان كذلك يمكنك وضع لوحة ذات ألوان متدرجة فوق الحائط الذي يستند عليه الشيزلونج.
- اختاري الشيزلونج الجلدي لغرفة المكتب، فإلى جانب إعطائه لمسة جمالية فائقة، فهو يمتص الضوء المنعكس في المكان مما يعطيه مظهراً جذاباً.
- في حال كانت مساحات الغرف صغيرة لديك يمكنك استعمال الشيزلونج المتنقل وهو عبارة عن شيزلونج صغير يحتوي علي قماش سميك متصل بفصالات معدنية ويمكنك طيه وفكه وإعادة تركيبه ليوضع في أي مكان داخل البيت سواء كان في غرفة المعيشة أو غرفة النوم.
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