البابونج ترياق الصحة والجمال

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ارتبطت الأعشاب بموروثنا الشعبي وهذا الارتباط لم يأت من فراغ لأن هذه الأعشاب كانت من أهم الوسائل العلاجية لمختلف الأمراض.

والدراسات الحديثة أكدت حجم فائدتها الصحية لأجسامنا لذلك نجد العديد منها تدخل في تركيبة الأدوية والمستحضرات ومن أبرز تلك الأعشاب البابونج الذي يوجد في الحقول وعلى جوانب الطرق بالمناطق الحارة، ساقه متفرعة، أوراقه طويلة ومجنحة، وأزهاره بيضاء، كما أن رائحة زهرة البابونج عطرية زكية شبيهة برائحة التفاح تعرف بالكاموميل أو بزهرة عين القط. وتحتوى على 1 % زيت أساسي يضم مادة الكامازولين الأزرق وغيره. وهو يحمل العديد من الفوائد الصحية والجمالية

فوائده الصحية:

يستعمل مسحوق أزهار البابونج لمعالجة الالتهابات الجلدية والقروح والجروح فى الفم والتهاب الأظافر.

يستعمل بخار مغلي أزهاره للإستنشاق فى حالة التهاب الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية.

يستعمل مستحلب أزهاره من الخارج لغسل العيون المصابة بالرمد

مغلي البابونج مفيد لحالات الإضطرابات الهضمية ومضاد للتقلصات ويطرد الغازات

يستخدم في مستحضرات التجميل الطبية.

يزيل الصداع

يقوي الكبد و يفتت الحصى

ُيذهب الإعياء و التعب و النزلات

يوضع كمادات على أماكن آلام الروماتيزم و النقرس.

فوائده الجمالية

لتفتيح الشعر

لتحصلي على خلطة من البابونج تساعد على تفتيح لون شعرك، عليك أن تمزجي كوباً من أزهار البابونج الجافة، مع كوب من جذور الروند الجافة، وفنجان من زيت الزيتون، في وعاء يحوي كوباً ونصف الكوب من الماء. بعد أن تحصلي على مزيج متماسك، ضعيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، ومن ثم غطيه بكيس بلاستيكي لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو.

لتطويل الشعر

هذه الخلطة ستساعدك على الحصول على شعر طويل في وقت قصير، كل ما تحتاجين اليه هو كوب من زهر البابونج الجاف، وكوب من القواقع، وربع كوب من زيت الخزامى، وكوبين من الماء المغلي في وعاء متوسط الحجم. امزجي المكونات كلها الى ان تحصلي على مزيج متماسك، ومن ثم ضعي المزيج على شعرك من الجذور وحتى الاطراف، وغطيه بكيس بلاستيكي لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو.

لتقوية الشعر ونموه

هذه الوصفة تساعدك على التخلص من تساقط الشعر وتساهم في نمو الشعر بطريقة صحية وتقوية جذوره.كل ما عليك فعله هو مزج ماء البابونج مع كوب من عصير الليمون، ومن ثم وضع الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة، قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو.

لشعر لامع وصحي استعيني بزيت البابونج