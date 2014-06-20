مجموعة مجوهرات “FABULOUS” الأنثوية تحي إرث فيليب شاريول

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تأتي مجموعة المجوهرات الجديدة “FABULOUS” التي صممتها دار فيليب شاريول رائعة بالفعل.

فقد ابتكرت المديرة الإبداعيّة في الدار كورالي شاريول-بول هذه المجموعة لدمج نمط الكبلات المفتولة الخاصّة بدار CHARRIOL مع تشكيلة من الأحجار الكريمة. وبهذا تعيد هذه المجموعة إحياء ذكرى إرث CHARRIOL “الكلتي”، ولكنّ أضفت عليها مزيداً من اللمسات الأنثويّة الجميلة.

تتألّف هذه المجموعة من تصاميم متنوعة من الخواتم، وهي تترافق مع أقراط أو أساور صلبة أو قلادة جميلة أو عقد على شكل طوق. وتستطيع النساء اختيار القطع التي تعكس شخصيّتها بأفضل درجة.

تمّ تعزيز هذه القطع بأحجار الياقوت الأحمر وحجر القمر المتقزّح والسترين الأصفر بفضل تصاميم الكبلات المصنوعة من الفولاذ أو الذهب الأصفر أو مادة PVD باللون البرتقالي

إنّها قطع شديدة الرقّة ستجعل أيّة امرأة تشعر بأنها رائعة تماماً مثلما يوحيه اسمها FABULOUS.

إنّنا جميعنا محاطون بنساء رائعات، ونستوحي منهنّ كلّ يوم. هذا ما عبرت عنه كورالي شاريول-بول فهي تستوحي تصاميمها من حياتها الخاصّة والمليئة بالمغامرات والأسفار في كافة أنحاء العالم، وعبّرت عن روحها الرائعة من خلال مجموعة فابيولس الجديدة هذه فبدت قطع تعبّر عن قوّتها وأسلوبها الخاصّ بسهولة وأناقة.