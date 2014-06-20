أطباق جديدة من التشيز كيك بالألوان

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التشيز كيك من الحلويات المحببة لجميع أفراد العائلة وبالأخص الأطفال لهذا سنقدم وصفتان لذيذتان لنوعين من حلويات التشيز كيك بألوان مختلفة فكوني معنا..

تشيك كيك طبقات ألوان

المقادير:

باكيت جيلي أخضر.

باكيت جيلي أحمر.

باكيت جيلي أصفر. “الألوان حسب اختيارك”

3 باكيت كريم كراميل.

3 باكيت بودرة كريمة خفق.

¾ كيلو جبن كريمي.

3 ملاعق كبيرة نشا.

9 ملاعق كبيرة ماء.

20 قطعة بسكويت شاي.

¼ كوب زبدة.

الطريقة:

حضري كل باكيت جيلي كما هو مدون على العلبة، وضعيه في الثلاجة ليجمد.

ذوّبي كل ملعقة نشا في 3 ملاعق كبيرة ماء، ثم ضعي هذا الخليط مع الكريم كراميل أثناء تحضيره على النار.

حضري كل باكيت كراميل بمفرده كما هو مدون على العلبة، ثم ضعيه في الثلاجة ليجمد.

اطحني البسكويت حتى يصبح ناعماً، ثم أضيفي الزبد وقلبيهما جيداً.

ضعي خليط البسكويت في صينية ذات قاعدة متحركة، واضغطي بيديكِ حتى يتساوى الخليط في الصينية، ثم ضعي الصينية في الثلاجة.

في الخلاط الكهربائي، ضعي ¼ كيلو من الجبن والجيلي الأحمر وباكيت كريم كراميل محضر وباكيت الكريمة الخفق، واخلطيهم جيداً.

صبي هذا الخليط فوق البسكويت وضعي الصينية في الثلاجة.

في الخلاط الكهربائي، ضعي ¼ كيلو من الجبن والجيلي الأصفر وباكيت كريم كراميل محضر وباكيت الكريمة الخفق، واخلطيهم جيداً.

صبي هذا الخليط ببطء فوق الطبقة الأولى حتى لا تتداخل مع الطبقة الأخرى، ويمكنكِ استخدام مغرفة، ثم ضعي الصينية في الثلاجة.

في الخلاط الكهربائي، ضعي ¼ كيلو من الجبن والجيلي الأخضر وباكيت كريم كراميل محضر وباكيت الكريمة الخفق، واخلطيهم جيداً.

صبي هذا الخليط ببطء فوق الطبقة الثانية، ثم ضعي الصينية في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

يمكنكِ وضع طبقة رفيعة من الجيلي، لكن اتركيه يبرد قليلاً قبل وضعه فوق طبقة الجبن الأخيرة.