مطبخ

طريقة عمل “تشيز كيك” بسعرات حرارية قليلة

by ريما لمع
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تشيز كيك

أخصائية التغذية نانسي حبيقة تطلعك على طريقة إعداد الـ”تشيز كيك” اللذيذ، وبسعرات حرارية أقل.

الكمية تكفي 4 أشخاص

المقادير:

  • 3/4 كوب أو علبة صغيرة (200غ) من القشدة القليلة الدسم
  • 100 غ من الجبنة الطرية القليلة الدسم
  • كوب و3 ملاعق طعام تقريباً (40غ) من المحلي
  • 4 ملاعق طعام(30غ) من الجيلاتين
  • 3 ملاعق طعام من الماء
  • 4 قطع بسكويت ديجستيف قليل الدسم
  • 4 ملاعق صغيرة (20غ) من الزبدة قليلة الدسم
  • ملعقتا طعام من مربى الفراولة أو التوت الخالي من السكر
  • بيضتان
  • ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا

طريقة التحضير:

1- يكسّر البسكويت ويُطحن ناعماً ويمزج مع الزبدة ويوضع في الفرن على حرارة معتدلة لمدة 10 دقائق تقريباً، ثمَّ يُترك ليبرد.

2- يُنقع الجيلاتين بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة تقريباً.

3- تُمزج القشدة مع المحلي حتى تشتدّ قليلاً.

4- يُخفق البيض مع الفانيلا حتى ينتفخ المزيج.

5- تضاف إليه الجبنة والجيلاتين وتمزج المحتويات مع القشدة. ثمَّ توضع فوق العجينة المخبوزة ويوضع القالب في البراد.

6- يُغطى الوجه بمقدار ملعقتي طعام من مربى الفراولة أو التوت الخالي من السكر.

القيمة الغذائية:

  • الطاقة: 268 وحدة حرارية
  • البروتينات: 15 غ
  • الدهون: 10 غ
  • الدهون المشبعة: 2 غ
  • النشويات: 30 غ
  • الحديد: 1,5 ملغ
  • الكالسيوم: 174 ملغ

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