طريقة عمل “تشيز كيك” بسعرات حرارية قليلة

أخصائية التغذية نانسي حبيقة تطلعك على طريقة إعداد الـ”تشيز كيك” اللذيذ، وبسعرات حرارية أقل.
الكمية تكفي 4 أشخاص
المقادير:
- 3/4 كوب أو علبة صغيرة (200غ) من القشدة القليلة الدسم
- 100 غ من الجبنة الطرية القليلة الدسم
- كوب و3 ملاعق طعام تقريباً (40غ) من المحلي
- 4 ملاعق طعام(30غ) من الجيلاتين
- 3 ملاعق طعام من الماء
- 4 قطع بسكويت ديجستيف قليل الدسم
- 4 ملاعق صغيرة (20غ) من الزبدة قليلة الدسم
- ملعقتا طعام من مربى الفراولة أو التوت الخالي من السكر
- بيضتان
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا
طريقة التحضير:
1- يكسّر البسكويت ويُطحن ناعماً ويمزج مع الزبدة ويوضع في الفرن على حرارة معتدلة لمدة 10 دقائق تقريباً، ثمَّ يُترك ليبرد.
2- يُنقع الجيلاتين بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة تقريباً.
3- تُمزج القشدة مع المحلي حتى تشتدّ قليلاً.
4- يُخفق البيض مع الفانيلا حتى ينتفخ المزيج.
5- تضاف إليه الجبنة والجيلاتين وتمزج المحتويات مع القشدة. ثمَّ توضع فوق العجينة المخبوزة ويوضع القالب في البراد.
6- يُغطى الوجه بمقدار ملعقتي طعام من مربى الفراولة أو التوت الخالي من السكر.
القيمة الغذائية:
- الطاقة: 268 وحدة حرارية
- البروتينات: 15 غ
- الدهون: 10 غ
- الدهون المشبعة: 2 غ
- النشويات: 30 غ
- الحديد: 1,5 ملغ
- الكالسيوم: 174 ملغ
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