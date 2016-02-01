طريقة عمل “تشيز كيك” بسعرات حرارية قليلة

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أخصائية التغذية نانسي حبيقة تطلعك على طريقة إعداد الـ”تشيز كيك” اللذيذ، وبسعرات حرارية أقل.

الكمية تكفي 4 أشخاص

المقادير:

3/4 كوب أو علبة صغيرة (200غ) من القشدة القليلة الدسم

100 غ من الجبنة الطرية القليلة الدسم

كوب و3 ملاعق طعام تقريباً (40غ) من المحلي

4 ملاعق طعام(30غ) من الجيلاتين

3 ملاعق طعام من الماء

4 قطع بسكويت ديجستيف قليل الدسم

4 ملاعق صغيرة (20غ) من الزبدة قليلة الدسم

ملعقتا طعام من مربى الفراولة أو التوت الخالي من السكر

بيضتان

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا

طريقة التحضير:

1- يكسّر البسكويت ويُطحن ناعماً ويمزج مع الزبدة ويوضع في الفرن على حرارة معتدلة لمدة 10 دقائق تقريباً، ثمَّ يُترك ليبرد.

2- يُنقع الجيلاتين بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة تقريباً.

3- تُمزج القشدة مع المحلي حتى تشتدّ قليلاً.

4- يُخفق البيض مع الفانيلا حتى ينتفخ المزيج.

5- تضاف إليه الجبنة والجيلاتين وتمزج المحتويات مع القشدة. ثمَّ توضع فوق العجينة المخبوزة ويوضع القالب في البراد.

6- يُغطى الوجه بمقدار ملعقتي طعام من مربى الفراولة أو التوت الخالي من السكر.

القيمة الغذائية: