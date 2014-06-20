احتفالات رائعة برأس السنة الصينية في ياس مول

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احتفالاً برأس السنة الصينية الجديدة، يستضيف ياس مول ثلاثة أسابيع من الفعاليات الرائعة في الفترة من 12 -31 يناير من عام 2017 مع عروض “تسوق واربح”. ويفتتح الاحتفالات السفير الصيني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ” ني جيان” في يوم 25 يناير، لتستمر العروض والفعاليات الرائعة في الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير.

وبمناسبة هذه الاحتفالات المميزة، يقدم عرض ياس مول الجديد “تسوق واربح ” جوائز يومية مذهلة من المتاجر الموجودة في المول، كما يقوم المول بسحب كبير في31 من يناير القادم يقدم للمتسوقين فرصة للفوز بـ 4 بطاقات هدايا ياس مول بقيمة 10,000 درهم لكل بطاقة، بالإضافة إلى فرصة للفوز بتذكرة سفر ذهاب وعودة على درجة رجال الأعمال مقدمة من الاتحاد للطيران.

ويقدم ياس مول أيضاً بطاقات هدايا إضافية للجميع مجموع قيمتها 10،000 درهم سيتم تعليقها على “شجرة الحظ” التي سيتم وضعها في المول كجزء من زينة أعياد رأس السنة الصينية، حيث سيمتليء المول في تلك الفترة بديكورات وألوان الذهبي والأحمر، والفوانيس المضيئة، وغيرها من الزخارف الصينية المميزة في احتفالية السنة الصينية الجديدة على مدار ثلاثة أسابيع كاملة.

وسيستمتع الزوار بالموكب المتجول بالألوان الصينية البراقة الذي سيجول المول بأكمله، تليها العروض على منصة ساحة تاون سكوير والتي تضم رقصة التنين، وألعاب الكونغ فو البهلوانية، وعروض رقص المروحة ورقصات الوشاح الصينية الشهيرة. حيث يقدم المول من خلال هذة العروض فرصة للجميع للتعرف على الثقافة والفنون الصينية الرائعة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف ياس مول دورات تدريبية على الخط الصيني والرسم بالسكر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بهذه التذكارات الصينية اليدوية. كما سيقدم المول ورش عمل خاصة للأطفال، ليستمتع جميع أفراد العائلة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ويواصل ياس مول تقديم سلسلة فريدة من الفعاليات الثقافية والترفيهية على مدار العام مثل احتفالات رأس السنة الصينية وغيرها من الاحتفلات المميزة، تناسب جميع الزوار من جميع الأعمار والثقافات المتواجدين على أرض العاصمة أبوظبي.