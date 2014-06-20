إطلالة خجولة للبوليوودية شترانجادا سنج بعد طول غياب

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وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وإنستجرام وتويتر متنفس للنجوم والنجمات والمعجبين والمعجبات في كل الأوقات حتى لو كان النجم أو النجمة ليس لديه شيء جديد يرد في أخبار وسائل الإعلام التقليدية. الفنانة الهندية شترانجادا سنج نموذج لما نقوله فآخر مرة شاهد فيها الجمهور هذه الممثلة كانت في العام 2015 حيث أدت دوراً جذاباً في فيلم “عودة جبار” أو Gabbar Is Back.

شترانجادا كانت قد بدأت مسيرتها الفنية في عام 2003 في فيلم “هازارون خويشن أيسي” لكنها لم تتواجد فنياً إلاّ بالكاد منذ ذلك الحين. محبو ومعجبو شترانجادا سنج لا سلوان لهم سوى متابعة إطلالات وصور النجمة على الإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ويتمنون رؤيتها في أي عمل قريب.

ومن أحدث ما أرسلته شترانجادا كلمة مصحوبة بإطلالة أنيقة لها بمناسبة يوم النساء العالمي قالت فيها:”آسفة على تأخيري الشديد، كل عام وكل النساء بخير، للنساء اللاتي يحاربن بكل جهد ليبقين مرهفات الحس والشعور وينبوعاً دائماً للحب والحنان.”

وفي دنيا شترانجادا هناك دائماً وقت لالتقاط الصور السيلفي، ومن ذلك بعثت بصورة سيلفي لها التقطتها بعد لقاء محبيها ومعجبيها في سيدني باستراليا.

شترانجادا سنج من مواليد 30 أغسطس 1976 في جودبور بولاية راجستان الهندية وهي ممثلة وعارضة موجودة على الساحتين الفنية والعملية منذ العام 2003. شترانجادا متزوجة من جيوتي سنج رانداوا منذ العام 2001 ولهما طفل واحد، وقد لعبت شترانجادا أدوار البطولة في أفلام مثل: “ييه ساآلي زينداجي”، “هازارون خويشاين أيسي”، “ديزي بويز”، “إنكار”، و”آي، مي أور ماين”.

كانت شترانجادا سنج قد تخصصت في مجال العلوم المنزلية (الطعام والتغذية) من كلية ليدي إرفين بنيودلهي. وقبل الظهور على الشاشة الفضية عملت كعارضة للعديد من الماركات ثم جذبت انتباه صناع السينما وغيرهم عندما ظهرت في فيديو كليب Sunset Point الموسيقي لجولزار، وتلا ذلك ظهور آخر في فيديو كليب للمغني أبهيجيت باتاتشاريا. ثم بدأ مشوارها كممثلة من خلال فيلم “هازارون خويشاين أيسي” لسودهير ميشرا عام 2003.