أخبار مفرحة لمدمني الشوكولاتة

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ينفق الأمريكيون 10 مليار دولار سنوياً على الحلوى المصنوعة من الشوكولاتة، حيث توجد دراسات لا تُحصى توضح أن الشوكولاتة لها الكثير من الفوائد الصحية، وإليك بعض الفوائد التي ستساعدك على تناولها بإحساس رائع، ودون الشعور بالذنب ولكن يجب أن تتناوليها باعتدال بالطبع.

– تنظيف الأسنان:

هل تصدقين أن الشوكولاتة لا تضرّ بالأسنان على عكس الشائع عنها!

إن مادة الكاكاو الموجودة فيها تساهم في الحفاظ على صحة أسنانك، حيث وجد الباحثون أن هذه المادة قادرة على تنظيف الأسنان مثلها مثل مادة الفلورايد الموجودة في معجون الأسنان.

– الحفاظ على نضارة البشرة:

يمكنك استخدام الشوكولاتة أيضاً كماسك للوجه للحفاظ على نضارة البشرة، فهي تساهم في تقشير البشرة وبالتالي تجديد الخلايا والحفاظ على شباب ونضارة الوجه.

– تنشيط الدورة الدموية في الجسم:

تناول الشوكولاتة الداكنة يساهم في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، فإن كنتِ تعانين من ضعف في الدورة الدموية، لا تتردّدي إذاً في تناول الشوكولاتة لتنشيطها.

-تعزيز الرغبة الجنسية:

أثبتت الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة تعزّز الرغبة الجنسية.

– التخلّص من التوتر:

هل تعانين من التوتر الدائم والضغوط اليومية؟، ننصحك بتناول الشوكولاتة الداكنة للتخلّص من هذه المشكلة، فالشوكولاتة تزيد من نسبة إفراز هرمون السيروتونين في الجسم وهو الهرمون المسؤول عن شعورنا بالسعادة.

-صنع العطور:

يمكن استخدام الشوكولاتة في صنع عطور خاصة ومميزة، فرائحتها في العطر تعتبر من أكثر الروائح الزكية والمنعشة.