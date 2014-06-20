أقراص دواء من الشوكولاتة لوقاية القلب من الجلطات

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أثبتت دراسة أميركية أن الشوكولاتة وسيلة وقائية فعالة في علاج أمراض القلب والأوعية، ولهذه النتيجة أوصى العلماء المختصين في صناعة الأدوية بإعداد أقراص من الشوكولاته كعلاج.

أجرى الباحثون التجربة بمشاركة 18 ألف شخص، بعد طلبهم من المختصين في صناعة العقاقير إعداد أقراص من الشوكولاته لأن هذا الطعام اللذيذ لا يحسن مزاج الإنسان فحسب، بل يؤثر على منظومة القلب والأوعية بصورة إيجابية جداً.

ولاحظ العلماء أن الإفراط في تناول الشوكولاتة قد يؤدي إلى السكري حيث يمكن أن يصادف المرء تطور بعض الأمراض الخطيرة بدلاً من الوقاية من أمراض خطيرة أخرى، لذلك كان على جميع المتطوعين المشاركين في التجربة إضافة كمية من الشوكولاتة إلى وصفاتهم اليومية، حيث وجد الباحثون بعد فترة أن أداء القلب تحسن لدى أغلبية المتطوعين واستقر ضغط الدم لديهم.

ويرى الباحثون أن فائدة الشوكولاتة للقلب تعود إلى احتوائها كميات كبيرة من الفيتامينات المتعددة وفيتامين P والأحماض الدهنية غير المشبعة.