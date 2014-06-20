أدوية خفض الكوليسترول للأصحاء أيضاً

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أوصى عدد من الأطباء الأميركيين بتناول أدوية خفض الكوليسترول بغض النظر عن مدى صحة الشخص أو نشاطه.

وقال جوزيف ألبرت أستاذ الطب في جامعة أريزونا لـ “ذي تلغراف”، إن الأدوية المخفضة للكوليسترول تضمن فوائد صحية إما في العلاج أو في الوقاية الأولية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية”.

وأكد ألبرت على أن تناول الدواء بشكل يومي يحمي من السكتة الدماغية والنوبات القلبية أيا كانت مستويات الكوليسترول في الدم.

وأشارت دراسات على أن تناول المرضى الذين يعانون من أمراض القلب جرعة مضاعفة من الأدوية المخفضة للكوليسترول يمكن أن يقلل احتمال الموت لديهم بنسبة 20%.

من جهتهم أوصى خبراء الصحة على ضرورة وصف حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون، قبل وصف أدوية خفض الكولسترول مما يحقق أسلوب حياة أكثر صحية.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أوصت الأطباء على وصف دواء خفض الكوليسترول للمرضى الذين يكون لديهم احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20% أو أكثر في غضون عشر سنوات.