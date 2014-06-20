اختاري إكسسورات تناسب شخصيتك وهويتك الخاصة

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أكثر ما يبرز أزيائك ويمنحها الإطلالة الجذابة هو ما ترتدينه من إكسسوارات معها، فهي التي تحدد أكثر هويتك وشخصيتك وتعطي مظهرك نوع من التميز لذلك عليك اختيار الإكسسوارات المناسبة لك بعناية.

اختارنا لك بعض القطع من أحدث المجموعات التي أطلقتها دور الأزياء العالمية هذا العام لتختاري منها ما يناسب ذوقك وشخصيتك