اختاري إكسسورات تناسب شخصيتك وهويتك الخاصة

أكثر ما يبرز أزيائك ويمنحها الإطلالة الجذابة هو ما ترتدينه من إكسسوارات معها، فهي التي تحدد أكثر هويتك وشخصيتك وتعطي مظهرك نوع من التميز لذلك عليك اختيار الإكسسوارات المناسبة لك بعناية.
اختارنا لك بعض القطع من أحدث المجموعات التي أطلقتها دور الأزياء العالمية هذا العام لتختاري منها ما يناسب ذوقك وشخصيتك
- حقيبة مستطيلة على شكل صندوق صغير من “Ginger“.
- حقيبة من الفرو من “Skinny Dip London“
- ساعة بيضاء مطعمة بسوار ذهبي واحجار السوارفيسكي من “Swarovski“
- نظارة للقراءة بإطار عين القط من “Ella“
- خاتم مميز من مجموعة “Aldo” 2017.
- عقد “شوكر” من مجموعة “New Look“
- مجموعة خواتم لليد الواحدة من “Pretty Little Things“
- مجموعة من بروشات يمكنك التزين بها من “MANGO“
- عقد مميز من “Majique London” لإظهار الفخامة على طلتك.
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