المطربة “سيارا” تنجو وجنينها من حادث مروري خطير

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يبدو أن سوء الحظ يرافق المطربة الأمريكية “سيارا” ciara، هذه الأيام فقد تعرضت مؤخراً لحادث وهي تقود سيارتها والخطير في الأمر أيضاً أنها حامل بطفلها الثاني،

جرى الحادث خلال قيادتها لسيارتها البيضاء من نوع مرسيدس ذات الدفع الرباعي في مدينة لوس انجلوس، حيث وجدت هذه النجمة الشابة نفسها فجأة تنعطف من جهة اليمين وأفقدها ذلك سيطرتها على المركبة، مما أسفر عن اصطدام سيارتها بسيارة من نوع “فولفو” حيث ضربتها في الواجهة الأمامية من سيارتها. وعاشت هذه الفنانة الموهوبة لحظات صعبة من الخوف والهلع.

لقد قام موقع “TMZ” بنشر صور للمطربة الأمريكية الشابة “سيارا”، التي تبلغ من العمر 31 ربيعاً مباشرة عقب وقوع هذا الحادث، وقام بطمأنة جمهور الفنانة حيث قال أنها وجنينها بخير، ولم تتعرض لأي جروح تذكر وحالتهما في صحة جيدة، وواصل الموقع سرد المزيد من المعلومات عندما ذكر أن سيارا كانت تقود سيارتها بشكل عادي وفجأة انعطفت ناحية اليمين واصطدمت بسيارة فولفو بالجانب الأمامي من سيارتها.

من جهته أكد موقع ” MailOnline ” معلومة مفادها أن الفنانة الأمريكية الشهيرة لم تتمكن من التخلص من آثار التوتر ومشاعر الاستياء، وبدا ذلك واضحاً عليها بعد مغادتها عقب وقوع الحادث، ثم شوهدت تلتقط هاتفها الجوال ربما لتتصل بزوجها وأقاربها ولتطمأن أسرتها على نجاتها، وفي تفاصيل قدمها ذات الموقع الالكتروني، أوضح أنها شوهدت تمسك بمنطقة صدرها وكتفها خلال توقفها في زاوية من منطقة ويلشاير بوليفارد وهي في حالة من الذهول واسترجاع الأنفاس.

يذكر أن هذه النجمة الأمريكية الشابة متزوجة من “روسيل ويلسون” و لديها طفل وتنتظر خلال أشهر مولودها الثاني.

من المعروف أن سيارا تجمع بين العديد من المواهب والمهن الفنية فهي عازفة ومنتجة وراقصة وعارضة أزياء، وكذلك ممثلة. رأت سيارا النور في تكساس، وتزوجت وأنجبت طفلها الأول في سنة 2012 ، ظهرت كمطربة لاول مرة في صيف عام 2004 مع أغنية “اللوحة رقم واحد جووديز” والتي تعني الأشياء الحلوة.