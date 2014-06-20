في ظاهرة عكسية هجرة نجوم السينما إلى التلفزيون

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أيمن الرفاعي

غالبا ما يبدأ الفنان مشواره في الدراما التلفزيونية ثم ينتقل بعد ذلك إلى التمثيل السينمائي والذي يدل على النضج الفني.

في هذه الأيام تحدث ظاهرة غريبة حيث يهاجر نجوم السينما إلى التلفزيون أي أن المسيرة الفنية تسير بشكل عكسي.

ففي إطار الإستعداد للموسم الرمضاني القادم تم الإتفاق مع نجمة السينما الفنانة ياسمين عبد العزيز لتقديم عمل تلفزيوني وهو نفس الأمر الذي حدث مع أحمد السقا حيث يعود بمسلسل “عكس عقارب الساعة”.

كريم عبد العزيز هو الأخر قرر دخول المعترك التلفزيوني برمضان القادم من خلال تعاقده على مسلسل من ملفات المخابرات العامة المصرية.

القائمة تمتد لتشمل الفنان محمد هنيدي حيث يلعب دور البطولة في مسلسله القادم ” أبيه فتحي” كما تعاقد النجم محمد رمضان مع قناة النهار على تقديم عمل درامي لم يتم الإستقرار عليه بعد.

أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي كانا لهما نصيب أيضا حيث تعاقدا على مسلسل ” الناني مجنناني”.

كما تعاقد طارق لطفي هو الأخر على مسلسله الرمضاني القادم. وبذلك سوف يكون هناك معركة تكسير عظام في رمضان المقبل مع وجود كل هؤلاء النجوم على شاشة التلفزيون في وقت واحد مما يلهب من المنافسة بينهم.

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