أسنانك نظيفة مشرقة في عشر دقائق

شارك

الابتسامة التي ترتسم على الوجه بالأسنان النظيفة والجميلة تزيد الوجه إشراقاً، لكن وجود الرواسب على هذه الأسنان ستحول الابتسامة إلى مظهر بشع. وللقضاء على هذه المشكلة المحرجة، نقدم لك عزيزتي هذه الوصفات المنزلية السهلة والتي ستخلصك من الرواسب البيكتيرية المزعجة في عشر دقائق فقط وبذلك تحافظي أيضاً على صحة أسنانك، وصحة جسدك بشكل عام فكوني معنا…

الوصفة الاولى

المكونات:

ملعقة من بيكربونات الصوديوم1-

– فرشة أسنان جافة

– القليل من ماء الأكسجين

– إناء فارغ

– كوب ماء

– مطهر للفم

الطريقة:

1 – قومي بخلط ملعقة كاملة من بيكربونات الصوديوم مع نصف ملعقة من الملح مع التقليب جيداً ثم دلكي الأسنان جيدا به باستخدام فرشة الأسنان الجافة والنظيفة.

2 استمري في تديلك الأسنان وغسلها بالخليط لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق كاملة

3 – اخلطي كوب من ماء الأكسجين مع نصف كوب من الماء الدافئ العادي ثم دلكي أسنانك به باستخدام الفرشاة بنفس الطريقة لمدة لا تقل عن 3 دقائق كاملة.

4- استخدمي فرشاة نظيفة بدون إضافة أي شيء عليها وقومي بتدليك أسنانك بها جيداً لمدة 5 دقائق كاملة.

6 – استخدمي مطهر الفم أو المعقم

الوصفة الثانية

المكونات

عسل النحل الصافي

الطريقة

– ضعي عسل طبيعي على فرشاة الأسنان وامزجيه بمعجون الأسنان من فترةٍ إلى أخرى؛

وذلك لما يحتويه العسل من فوائد تعود على صحّة الأسنان، وتقوم بتبييضها.

-اغسلي أسنانك أسبوعياً بماء الأكسجين: فهو غير مكلف ومتوفّر

الوصفة الثالثة

المكونات

ميرميّة

ملح

الطريقة

-ضعي أوراق الميرميّة والملح في وعاء،

-ثمّ قومي بطحن الأوراق حتّى تصبح كالعجينة، ثمّ ضعي العجينة في فرن دافيء حتّى تصبح صلبة،

-بعد ذلك افرميها جيّداً إلى أن تصبح كالبودرة وقومي بفرك الأسنان بها يوميّاً،

-يمكنك استعمال هذه الوصفة أسبوعياً؛ فهي فعّالة في علاج اللّثة الملتهبة وتسهم في تبييض الأسنان.

شارك

Comments

comments