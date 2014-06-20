البنطلون الشفاف……. آخر تقاليع الموضة

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لا يتوقف جنون الموضة عند مرحلة معينة، فبعدما شاهدنا ظهور البنطلون المقطع والمتسخ تخرج علينا شركات الموضة اليوم بتقليعة جديدة ألا وهي البنطلون الشفاف.

وقد أطلقت شركة Top Shop هذا الموديل من البنطلون متوقعة حدوث نقلة نوعية في عالم الموضة.

ويأتي تصميم هذا البنطلون من القماش السميك (الجينز مثلا) ثم تعلوه طبقة من مادة بولي يوريثان البلاستيكية الشفافة، وهي نفس المادة المستخدمة في مراتب النوم وصناعة السيارات.

وتمتاز هذه المادة بقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية وعوامل الطقس السيئة ولا تتأثر بها.

وأكدت شركة Top Shop المنتجة لهذه الموضة أن البنطلون الشفاف يعتبر زي مناسب لحضور الحفلات الرسمية والتنكرية وسوف يتم طرحه في الأسواق بمبلغ 70 دولار.

من المعروف أن النجمة المغربية سميرة سعيد كانت قد ظهرت بفستان شفاف خلال أحد المناسبات بالعام الماضي، حيث أثارت حولها موجة عارمة من السخرية لاعتقاد الجمهور بأن فستانها الموف مصنوع من البلاستيك.