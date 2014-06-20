زيت القرنفل مسكّن طبيعي لآلام الأسنان والمفاصل

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من أكثر الأعشاب التي استغلت منذ القدم في الكثير من المجالات هو القرنفل فهو يستحق أن يصنف كعشبة طبية لما له من دور فعال في علاج العديد من المشكلات الصحية سواء استخدمت أوراقه أو زيته أو رؤوسه المجففة التي تسمى كبش القرنفل” أو مسامير القرنفل ناهيك عن كونه مطيب للعديد من الأطعمة سنستعرض في السطور التالية فوائد زيت القرنفل تحديداً.

على ماذا يحتوي؟

يحتوي القرنفل على الكثير من المعادن مثل: المغنيسيوم والبوتاسيوم والفسفور والصوديوم والمنغنيز والحديد بالإضافة إلى أنه يحتوي على بعض الفيتامينات مثل: فيتامين سي وفيتامين ك وفيتامين أ كما يحتوي على زيوت طيارة وهي خلاصة فوائد القرنفل.

فوائد زيته

يسكن زيت القرنفل ألم الأسنان حيث إنه يحتوي على زيت اليوجينول الذي يعمل عمل المخدر.

يعد زيت القرنفل من المطهرات ومضادات الجراثيم خاصة في حال وجود خراجات للأسنان.

يعالج التهابات اللثة ونزف الدم منها.

طرق استخدام زيت القرنفل للأسنان

توضع نقطة أو نقطتان على موقع الألم أو الالتهاب بشكلٍ مباشر.

يوضع القليل من زيت القرنفل على قطعةٍ من القطن ويوضع على المنطقة المصابة مما يؤدي

لتخفيف الألم بشكلٍ فوري لا يجاوز دقيقتين.

يمكن وضع مسمار قرنفلٍ بشكلٍ مباشرٍ على السن المتسوس أو الملتهب ويتم العض عليه بين الأسنان.

يمكن تخفيف حدة زيت القرنفل بالقليل من زيت الزيتون في حال كان زيت القرنفل مركزاً.

فوائد زيت القرنفل الصحية

يقوي المناعة ويكافح الالتهابات خاصة التهابات المفاصل والروماتيزم وذلك بتدليك المناطق المصابة بزيت القرنفل مباشرة.

يعزز صحة جهاز المناعة حيث يمنع التهابات الجهاز التنفسي خاصة العلوي مثل الإنفلونزا والرشح ونزلات البرد والسعال والربو والتهابات الجيوب الأنفية.

يطرد البلغم ويسكن التهابات الحلق.

يعزز صحة الجهاز الهضمي حيث يسهل عملية الهضم ويطرد الغازات ويخفف من القيء وألم المعدة كونه يرخي العضلات الملساء في الجهاز الهضمي.

يحفز الصحة الجنسية حيث يعالج مشكلة سرعة القذف لدى الرجال وذلك من خلال تخفيف سرعة الوصول للنشوة الجنسية.

ينظم السكر في الدم لدى مرضى السكري.

محظورات استخدام زيت القرنفل