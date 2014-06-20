دوره أكبر من الاعتناء بالشعر فقط ….زيت جوز الهند يحارب البدانة ويحمي القلب

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هناك اعتقاد سائد أن زيت جوز الهند تقتصر فوائده على الشعر والبشرة وهذا اعتقاد خاطئ تماماً فهذا الزيت بحمل في جعبته العديد من الفوائد العظيمة لصحة أجسامنا والتي سنتعرف عليها بشكل مفصل في السطور التالية

العناية بالبشرة:

يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت المميزة للتدليك والتي تعمل بمثابة مرطب فعال على جميع أنواع البشرة، بما في ذلك الجلد الجاف.

وخلافا للزيوت الأخرى فلا توجد فرصة وجود أي آثار جانبية ضارة على الجلد من استخدام زيت جوز الهند، فهو الحل الآمن لمنع جفاف وتقشر الجلد.

وبسبب خصائصه المضادة للأكسدة، فهو له القدرة على مقاومة أعراض تقدم السن فيؤخر ظهور التجاعيد ويمنع ترهل الجلد، ويعالج الصدفية، والتهاب الجلد والأكزيما والتهابات الجلد الأخرى، ولهذا السبب تحديدا، يشكل زيت جوز الهند المكون الأساسي لمختلف منتجات العناية بالجسم مثل الصابون والمستحضرات، والكريمات التي تستخدم للعناية بالبشرة.

العناية بالشعر:

زيت جوز الهند يساعد في النمو الصحي للشعر ويعطي الشعر اللمعان، كما أنه فعال جدا في الحد من فقدان بروتين الشعر، والذي يؤدي فقدانه إلى العديد من المشاكل التي تفقد الشعر جاذبيته.

وعادة يتم استخدامه كزيت للعناية بالشعر ويستخدم أيضا في تصنيع مختلف مكيفات وكريمات الشعر لأنه يساعد في عملية إعادة نمو الشعر التالف، كما يوفر البروتينات الأساسية اللازمة لتغذية وشفاء الشعر التالف، وأيضا لتخفيف قشرة الرأس عن طريق تدليك الرأس بشكل منتظم بزيت جوز الهند، فهو يقضي على القشرة بدون جفاف الشعر، كما أنه يحافظ على الشعر وفروة الرأس خالية من القمل والبيض.

أمراض القلب:

هناك فكرة خاطئة تنتشر بين كثير من الناس أن زيت جوز الهند ليس جيداً لصحة القلب، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، لكن الحقيقة هي إنه مفيد للقلب، فهو يحتوي على حمض اللوريك بحوالي 50٪، مما يساعد على خفض مستوى الكوليسترول وخفض ضغط الدم وبالتالي يقي من أمراض القلب.

كما أن زيت جوز الهند لا يؤدي إلى زيادة في مستويات LDL، ويقلل من حدوث الضرر في الأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من تصلب الشرايين.

وأشارت دراسات إلى أن تناول زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في الحفاظ على الدهون الصحية عند النساء قبل انقطاع الطمث.

فقدان الوزن:

زيت جوز الهند يساعد كثيراً على فقدان الوزن، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية قصيرة ومتوسطة السلسلة التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن زيت جوز الهند يساعد على الحد من البدانة في منطقة البطن لدى النساء، كما أنه سهل الهضم ويساعد في الأداء السليم لنظام الغدة الدرقية والغدد الصماء، وعلاوة على ذلك، فإنه يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم عن طريق إزالة الضغط على البنكرياس، وبالتالي حرق المزيد من الطاقة.

تقوية المناعة:

يقوي زيت جوز الهند الجهاز المناعي لأنه يحتوي على الدهون المضادة للميكروبات، حمض اللوريك، حامض الكابريك وحمض الكابريليك المضاد للجراثيم فهو يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات.

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