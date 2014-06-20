الخضار والفاكهة بألوانها والقهوة الأغنى بمواد مضادة للتأكسد

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كثر الحديث عن المواد المضادة للتأكسد وأصبح حديث الجلسات بين الأصحاب وفي وسائل الإعلام وفي الكثير من المناسبات الأخرى. وكلما تحدث الناس عنه، كلما ازدادت علامات الاستفهام التي تتعلق به. ما هي تلك المواد وما هو مقدار أهميتها في أجسامنا وحياتنا.

للعلم فإن المواد المضادة للتأكسد هي عناصر موجودة طبيعياً في العديد من الخضار والفاكهة. وهي تساعد الجسم على محاربة المواد المؤذية التي تؤكسد خلايا الجسم والتي نتعرض لها يومياً. إن عملية الـتأكسد تؤذي خلايا الجسم وتدمرها كما يفعل الصدأ بالحديد، مما يعرضنا للكثير من الأمراض.

ويأتي دور المواد المضادة للتأكسد لتساعد في حماية خلايا الجسم من عملية التأكسد والضرر جرّاء تعرّضنا لعوامل عديدة مثل الأشعّة البنفسجية، التدخين، تلوّث الهواء، والتهاب الأنسجة.

فقد أثبتت الدراسات أن تناول كميات كافية من المواد المضادة للتأكسد قد تزيد من فاعلية جهاز المناعة في الجسم وبالتالي تساعد في تخفيض مخاطر أمراض القلب، بعض الأمراض السرطانية، الشيخوخة المبكرة، مرض الباركينسون وداء الماء الأزرق الذي يصيب العيون.

أين نجدها؟

تتواجد المواد المضادة للتأكسد في بعض الأطعمة وتكون على شكل فيتامينات، معادن وغيرها من مكونات الطعام.

مصادرها

الفيتامين “A” زيت السمك، بيض، حليب معزز بالفيتامين “A”، جزر وسبانخ

الفيتامين “E” زيوت نباتية ، مكسرات وبذور، أفوكادو

الفيتامين “C” حمضيات (الليمون، البرتقال)، فراولة، بابايا، مانغا، طماطم، خضار ورقية خضراء اللون، فليفلة حلوة وبروكوللي

الكاروتين Carotene

(تعطي الخضار والفاكهة اللون البرتقالي واللون الأصفر) مثل جزر، بطاطس حلوة، فليفلة حمراء وصفراء، مشمش، يقطين، مانغا

الايكوبن Lycopene

(تعطي الخضار والفاكهة اللون الأحمر) مثل طماطم، غرايب فروت زهري، بطيخ، جوافة، بابايا، مشمش

سيلينيوم

لحوم، سمك، بيض، الحبوب الكاملة

كما نلاحظ أن المواد المضادة للتأكسد موجودة خاصةً وبكثرة في الخضار والفاكهة الملونة. فلا تنسي أن تتناولي على الأقل خمس حصص* من الخضار والفاكهة يومياً للحصول على المزيد من المواد المضادة للتأكسد وغيرها من الفيتامينات والمعادن والألياف الصحية.



*الحصة الواحدة = حبة خضار أو فاكهة، ½ كوب عصير طبيعي أو ½ فنجان خضار مطبوخة أو مقطعة.



هل تعلمين؟

إن القهوة مصدراً غنيّاً بالمواد المضادة للتأكسد. وبالنسبة لمحبي القهوة، يمكنها أن تشكل نسبة عالية من مجموع هذه المواد في نظامهم الغذائي.