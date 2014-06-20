المحبوبة السمراء تحظى بشعبية جارفة رغم خطرها

وتعود أصل القهوة إلى اليمن، حيث جرى اكتشافها في القرن الخامس الميلادي وفي روايات أخرى تشير إلى أصلها في أثيوبيا، لكن الاحتفال بها لم يحصل إلا حديثاً، عندما قررت جمعية القهوة ذلك عام 1983، وفي أميركا يجري الاحتفال بالقهوة في “اليوم الوطني للقهوة” منذ عام 2005، وهذا المشروب العالمي الذي يحتوي على الكافيين قد يكون مضراً، في حال تجاوز سقف الفناجين الخمسة، لكن في الإدمان على القهوة يعني تفاقم مشكلات في القلب والجهاز العصبي، بحسب دراسات عديدة.

فالدراسات تشير إلى أن القهوة تمنح الإنسان نشاطاً أكبر وقدرة أعمق على التفكير، لكنها قد تتسبب بالجفاف والأرق وترفع ضغط الدم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من مادة الكافيين، ويشير بعضها إلى تأثيرات إيجابية محتملة للقهوة على المدى البعيد، مثل التقليل من احتمالية الإصابة بالنوع الثاني من السكري، والوقاية ربما من مرضي باركنسون والزهايمر.

ولقد تمكن فريق باحثين دولين من فك الشفرة الجينية (الجينوم) لشجرة البن، كاشفين عن أسرار يمكنها تحسين الفنجان المحبب لدى الملايين مستقبلاً. ووضع العلماء أيديهم على الخصائص الجينية التي قد تساعد في تطوير أنواع مختلفة وجديدة من البن، يمكنها أن تتحمل بشكل أفضل الجفاف والآفات والحشرات، إلى جانب تحسين الطعم وزيادة معدلات الكافيين، ودرس الباحثون شجرة كافيا كانيفورا التي تعرف باسم روبوستا. لأن هذه الشجرة تساهم بنحو 30% من إنتاج البن في العالم. ويأتي هذا النوع من البن في المرتبة الثانية بعد البن العربي الذي يشتهر بمذاق أقل قوة لكنه أغنى.