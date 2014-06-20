القهوة والبرتقال يعيدان لبشرتك النعومة

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إذا كنت تحلمين ببشرة ناعمة صافية وقدمين كالحرير لن تجدي أفضل من الوصفات الطبيعية المتواضعة والتي تكون من عناصر موجودة بالمطبخ فهي تملك القدرة على إعطائك نتائج رائعة، لذلك سنقدم لك بعض الوصفات الفعالة التي ستحتاجينها حتماً في فصل الشتاء الذي تزيد فيه جفاف بشرة أجسامنا.

مقشر القهوة

أنت بحاجة لتقشير الجلد والتخلص من خلايا الجلد الميتة،حتى تتخلصي من جفاف بشرتك وتصبح ناعمة وطرية

المقادير:

2 ملعقة طعام قهوة مطحونة

2ملعقة طعام زيت الزيتون

الطريقة:

امزجي القهوة المطحونة وزيت الزيتون معاً. ينبغي أن يكون المزيج شبيه بقوام المقشر. افركي الخليط على بشرتك في حركات دائرية. اشطفي جسمك بالماء الدافئ.

كرري عمل هذا المقشر فهو يساعدك أيضاً في التخلص من الخطوط البيضاء في الجسم.

مقشر البرتقال

المقادير:

1 كوب سكر أبيض

¼ كوب عسل نحل

¼ كوب زيت زيتون

– 10-15 قطرات من زيت البرتقال الحلو العطري (يباع لدي العطار)

الطريقة:

اخلطي كل المكونات سوياً حتى تمتزج في قوام المقشر الحبيبي. افركي الخليط على بشرتك في حركات دائرية. اشطفي جسمك بالماء الدافئ. احفظي المتبقي من المزيج في مكان جاف والذي يمكنك استخدمه في غضون خمسة أيام.

مقشر القدمين

– المكونات:

1.معلقتين سكر خشن كبيرة

2.معلقة زيت لافندر وهو مضاد للجراثيم والإلتهابات ومعطر للقدم

3.معلقة زيت إكليل الجبل -يباع لدي العطار وهو مهدئ ومرطب فعال

– الطريقة:

1.فى البداية اغسلي قدميكِ بالمياه الدافئة

2.اخلطي المكونات جيداً -دون أن يذوب السكر-.

3.افركي قدميكِ بها في حركات دائرية لمدة 3 دقائق وكذلك الكعب.

4.اشطفي قدميكِ بمياه دافئة ثم باردة.

5.رطبي قدميكِ بكريم يحتوي على القرفة لما لها من فوائد كثيرة لنعومة القدمين