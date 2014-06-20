ممنوع إعطائها للأطفال …. أدوية الأنفلونزا تُضيّع الذاكرة

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أثبتت دراسة أميركية أن أدوية معالجة الإنفلونزا والبرد والحرقة والحساسية تصيب بخلل في الذاكرة خصوصاً لدى المسنين.

وأوضح العلماء من جامعة إنديانا الأميركية إن تعاطي مثل هذه العقاقير قد يؤدي إلى توقف عمل الناقل العصبي (الأستيل كولين)، وهو المسؤول عن إرسال النبضة الكهربائية من خلية عصبية إلى أخرى.

من جهة أخرى تنصح إدارة الاغذية والعقاقير الأميركية بعدم استخدام أدوية الانفلونزا والبرد للأطفال دون الـ 4 سنوات، وتوخي الحذر عند استخدامها في منهم أكثر من 4 سنوات، كما أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بعدم استخدام أدوية السعال والإحتقان للأطفال دون 6 سنوات.