لصوم آمن بدون ألم في رمضان… نصائح ثمينة للمصابين بمشاكل في القولون

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أسباب كثيرة تقف وراء الإصابة بمرض في القولون، ولكن هناك اعتقاد بأن السبب الرئيسي لمشاكل القولون يكمن في وجود خلل وظيفي في الأمعاء ناتج عن زيادة في تحسس الأعصاب المسؤولة عن التحكم بحركة الأمعاء، حيث تتحسس تجاه محتويات الأمعاء من أطعمة وإفرازات غازية، كما أن التوتر والإجهاد يلعبان دوراً في هذا التحسس من الأطعمة، ولكن ماذا عن الصيام؟ وكيف يصوم مريض القولون؟

إنّ فترة الصيام لها الكثير من الفوائد على كل أجهزة الجسم لأنه يقوم بتجديد أنشطة هذه الأجهزة والأعضاء كافة ويخلص الجسم من كل الفضلات المتراكمة فيه ويحسن نسبة الدهون الموجودة في الدم، كما يساعد أيضاً على التخلص من الوزن الزائد بسبب تنظيم أوقات الطعام ما يعطي الصائم الشعور بالراحة النفسية والجسدية بالإضافة إلى قيام الصيام بخلق توازن فيزيولوجي مستمر.

تنبيهات مهمة للصائمين الذين يعانون من مشاكل في القولون

يجب على الصائم التنبه الى عدم تناول الطعام بشكل متقطع عند البدء بالإفطار وحتى السحور لأن هذا الأمر قد يربك المعدة مسبباً العديد من المتاعب كعسر الهضم والقيء والإسهال، لذلك ينبغي على الشخص الصائم تناول الطعام في فترات محددة ووقت منتظم وثابت حتى تتنظم إفرازات المعدة وتصبح عملية الهضم أسهل ما يسمح للجسم الاحتفاظ بكامل طاقته.

حماية القولون في فترة الصيام

يجب عند حلول وقت الإفطار تجهيز الوجبة التي يجب البدء فيها بشرب الماء وتناول التمر مع القليل من العصائر للتعويض عن نسبة السكر التي يكون قد خسرها الجسم أثناء اليوم، بالإضافة إلى تنظيم عمل القناة الهضمية بعد فترة الصيام، كما يجب أن تكون الوجبة التالية معتدلة من حيث كمية الطعام المتناولة ومحاولة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والسكريات.