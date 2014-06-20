قائمة بالأغذية المحظورة على المصابين بالقولون العصبي

شارك

على من يعانون مشكلة القولون العصبي ونوباته المفاجئة المؤلمة تجنب هذه النوبات من خلال تجنب أهم العوامل التي تثير القولون العصبي حيث تختلف العوامل المثيرة للمشكلة من شخص لآخر؛ فبعض المرضى يصاب بالانتفاخ إذا شرب الماء فقط، وبعضهم تسبب له أنواع محددة من الطعام انتفاخ المعدة كالبهارات، أو منتجات الحليب، أوالمشروبات الغازية أو الحوامض والدهون.

ويمكن أن تثير المشاكل العاطفية أو القلق والتوتر، واضطرابات النوم، والحزن، والاكتئاب أعراض القولون العصبي. والابحاث العلمية الأخيرة حصرت أكثر الأغذية التي تسبب تهيج القولون العصبي:

1-الألياف غير القابلة للذوبان:

تواجد الألياف في أطعمتنا شئ مهم لصحتنا وهي تتواجد في قائمة متنوعة من الأطعمة من الحبوب والخضراوات والفاكهة ومع ذلك فالألياف يمكن أن تجعل من آلام القولون غير محتملة وخاصة إذا تناولت منها كمية كبيرة على شكل حبوب فهي تزيد من إضطرابات القولون لذلك يجب أن تركز على الألياف القابلة للذوبان والتي تشمل الخضر والفاكهة ولا تحاول أن تقترب من الحبوب فهذا سيشعرك بالإرتياح أكثر

2-الحبوب:

وهنا نقصد كل المنتجات التي تنتج عن دقيق القمح ودقيق الذرة وكل ما يحتوي على الجلوتين وهو نوع من البروتين الذي يمكن أن يتسبب عنه آلام مبرحة في الأمعاء نتيجة إضطرابات القولون. فالبعض يعاني من الحساسية منه لذلك يجب ألا يتناولوا البيتزا أو الباستا أو الكعك المخبوز

3-الحليب:

يمثل الحليب مشكلة بالنسبة للقولون للأسباب التالية: يحتوي الحليب على بعض الدهون التي تسبب الإضطرابات في الأمعاء لذلك يجب أن تشرب الحليب منزوع الدسم بعض مرضى تهيج القولون يعانون من صعوبة في التعامل مع حمض اللاكتوز الموجود في مننتجات الألبان ومع ذلك هناك بعض المرضى يرتاحون عند تناول الزبادي ولكن يجب الحذر من الجبن والحليب وأن تتحدث مع الطبيب عن كيفية إمدادك بالكالسيوم المطلوب لجسمك عن طريق بعض الأطعمة الأخرى التي تمدك به غير الألبان.

4-الطعام المقلي:

أصبحت الأطعمة المقلية محور حياة كثير من الناس وخاصة من يعمل منهم لفترات طويلة خارج المنزل وهي مايعرف بالأطعمة سريعة التحضير والحل هو الإعتدال في تناول هذه الأطعمة فالدهون العالية التي تحويها دهون مركبة تؤدي إلى تهيج القولون واضطرابه وهذا لا يعني الإنقطاع عنها إن كنت تحبها ولكن لا تسرف في تناولها

5-الفاصوليا:

تعتبر الفاصوليا مصدر غني بالبروتينات والألياف ولكنها أيضاً مصدر للإحساس بالتعب والإرهاق نتيجة آلام القولون التي تسببها فعلى الرغم من أنها غنية بالمواد الغذائية إلا أنها مصدر للغازات والتقلصات والإنتفاخ.

6-القهوة:

يعتاد الكثير من الأشخاص بدء يومهم بتناول القهوة بانتظام ولكن هذا يؤدي إلى الكثير من الإضطرابات والتقلصات مع بعض المرضىى وهذا ينطبق على كل المنتجات التي تحوي الكافيين منها الشاي والصودا لذلك يحب تجنبها من قبل المرضى الذين يعانون من تهيج القولون العصبي

*ملاحظة

هذه القائمة من الأطعمة التي تؤدي إلى تهيج القولون العصبي عند معظم المرضى ولكن لكل مريض قد تكون له قائمة بأطعمة أخرى تثير لديه القولون العصبي، لذلك راقب طعامك وضع قائمتك الخاصة