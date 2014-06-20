صممي ديكور منزلك بأسلوب يبعث على الراحة

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منزلك هو ملاذك الوحيد للراحة والاسترخاء لذلك من الضروري أن تكون ديكوراته ومقتنياته تبعث على هذا الشعور في النفس، وهناك خطوات علمية مدروسة بعناية في فن الديكور ستساعدك حتماً على تحقيق الراحة التي تبحثين عنها، إليك بعضها:

السجاد

احرصي على وضعه في كل غرفة من غرف منزلك وليس فقط في صالة الضيوف، فهو يعمل على تحديد المساحات ويضيف ملمساً وشكلاً مميزاً لكامل أرجاء الغرفة مما يوحي بالدفئ والحميمية.

الوسائد

احرصي على نثرها على مقاعد غرف المعيشة فهي تخلق أجواء الراحة، وينصحك الخبراء بضرورة التأكد من وجود عدد كاف منها بخامات وألوان متعددة.

الكتب

فعندما تضعين مكتبة للكتب في غرفة المعيشة أو في أي ركن من المنزل فهي تعتبر أفضل قطعة إكسسوار يمكنك الاستعانة بها لخلق الأجواء المريحة.

اللوحات الفنية

عندما تقومي باقتناء اللوحات الجميلة التي تروق لك ولذوقك الشخصي فهي تبعث في نفسك الهدوء والاسترخاء.

الخامات الطبيعية

كلما أكثرت من اقتناء قطع أثاث منزلك وديكوراته من الخامات القريبة من الطبيعة، كالأخشاب، الأحجار، كلما كان تأثيرها في المنزل أكثر تميزاً.

كيف تحوّلين بيتك لواحة سلام نفسي؟

اختاري الألوان الترابية الهادئة بدرجاتها لأثاث منزلك وألوان الجدران، واحرصي على أن تكون منسجمة ومتسقة، فمن شأن هذه الألوان منح إحساس عميق بالراحة والهدوء. ومن الألوان الترابية المقترحة: البني الفاتح والرمادي والبيج والوردي الناعم.

اختاري أرضيات خشبية أو رخام، فالألوان الهادئة تزيد من حميمية ودفء المكان سيما إذا ما أرفقتها بسجادة ذات لون عاجي أو بلون القطن.

لا تملئي كل زوايا البيت بالأثاث والأكسسوارات، بل افتحي المجال لخلق مساحات واسعة تريح العين والقلب.

عزّزي شعور السلام الداخلي باختيارك شموع معطرة بعطور طبيعية كعطر اللافندر أو زيت الياسمين التي تساعد على الاسترخاء.

احرصي على إخفاء الأسلاك والوصلات الكهربائية عن الأعين وضعي الأجهزة الكهربائية في أماكن محددة.

لا يمكن للوحاتك أن تكتمل دون اللون الأخضر، فللنباتات المنزلية مفعول السحر في منح من في البيت شعوراً بالصفاء.