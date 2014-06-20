الكونويسورز .. كلمة السر في تميز زبون الساعات الراقية في الكويت والعالم

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محمد ناجي

في اللغة الـ”كونويسور” خبير حكم في مسألة الذوق والدراية بالمجال كأن تقول بالانجليزية a connoisseur of music أو خبير حكم في مسألة الذوق والدراية بمجال الموسيقى أي أن الكونويسور خبير متخصص من أهل الدراية بأدق التفاصيل التي تميز شيء عن غيره.

وفي دنيا الساعات الراقية جداً وفي الكويت تحديداً هناك كونويسورز (أو جمع كلمة كونويسور بالانجليزية) يقول عنهم مسؤولو الأسماء الكبرى في ذلك العالم مثل جيجر لوكولتر، بالمان، بوم إيه ميرسييه، هوبلو، آي دبليو سي شافهاوزن، لونجين، مون بلان، أوميجا، رادو، أوليس ناردان، فاشرون كونستانتان، أوديمار بيجيه وغيرهم إن هؤلاء الكونويسورز هم دعامة النمو والتميز في هذا السوق، فهم يعرفون الغث من السمين أي لهم القدرة على معرفة الرديء من الجيد.

عالمياً هناك كونويسورز أيضاً في مجال الساعات لهم أراؤهم التي لا ينبغي للشخص العادي أن يهملها حتى لو اختلف معه الكثيرون من صناع الساعات والكونويسورز أنفسهم. فمثلاً هناك جامع ساعات تحول إلى محلل للصناعة اسمه فرانسيس جاكيري الذي يقول رداً على سؤال عن بعض أشد ساعات اليد فخامة ورقياً على الإطلاق – اتفقت معه أو اختلفت-:

“لقد أخذت ولا أزال أجمع الساعات وأقوم بدراسة الصناعة منذ العام 1991 ورأيي أن الساعات الأشد فخامة ورقياً على الإطلاق ربما تكون الساعات المنتجة من أعضاء الـ AHCI أو أكاديمية مبتكري الساعات المستقلين بسبب الفجوة الضئيلة بين القيمة المدركة والقيمة الحقيقية.”

ويستطرد الرجل قائلاً:”بالنسبة إلى القيمة المدركة، لو سألتك أن تذكر لي أول وأرقى الماركات الراقية التي تخطر على بالك فستكون لك القدرة على فعل ذلك بسبب كم الأموال التي تنفقها تلك الأسماء في الدعاية والإعلان والتسويق ما يجعلك على دراية بماركاتهم ويساعدك في تذكرها…

…الكثير من الماركات تستعين بأساتذة في صناعة الساعات لتصميم وتطوير المبتكرات لها. وفي عام 1985 قرر اثنان من هؤلاء الحرفيين إنشاء أكاديمية AHCI التي كي يصبح أحدهم عضواً فيها لا بد أن يعرض قدرته على تصميم وإنتاج وإعادة وضع اللمسات النهائية وتجميع الساعة بنفسه…

وعندما تشتري ساعة منتجة بواسطة أحد أعضاء الـ AHCI فأنت تستثمر كل شيء تقريباً في القيمة الحقيقية، ولا شيء تقريباً في التسويق أو الدعاية (القيمة المدركة).”

رأي آخر

كونويسور آخر يضع الأسماء الأرقى على الإطلاق في فئات ثلاث – اتفقت معه أو اختلفت أيضاً- وهي:

أولاً: فئة الـ Mid Luxury وتضم ساعات (رولكس- أوميجا – تاج هوير – برايتلنج – كارتييه – فرانك مولر – هوبلو – بانيراي – شوبارد).

ثانياً: فئة الـ High End وتضم ساعات (باتيك فيليب – جيجر لوكولتر- إيه لانجيه أوند زونه – أوليس ناردان – فاشرون كونستانتان – أوديمار بيجيه – بلونبان – بريجيه – بياجيه – ألان سيلبرشتاين – بارميجياني – آي دبليو سي).

ثالثاً: فئة الـ High End Ultra وتضم ساعات (ريشار ميل – أورفيرك – جاكيه درو – إف بيه جورن – أوتلونس – إم بي آند إف).

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