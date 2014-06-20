هذا الزيت يذيب دهون البطن

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وكالات

أثبتت دراسة اميركية كندية، أن الاستهلاك المنتظم لزيت “الكانولا” يساعد في التقليل من الدهون الزائدة في منطقة البطن.

وأظهرت الدراسة النتائج على أشخاص يعانون من مشاكل في التمثيل الغذائي والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، حيث قام العلماء بإعطاء المشاركين 5 أصناف من المشاريب التي تحتوي على عصير الفواكه والزيوت النباتية المختلفة، واحتوى كل مشروب على 100 غرام من عصير البرتقال والفراولة المجمدة والحليب الخالي من الدسم إضافة إلى 30 غراماً من الزيوت النباتية.

ولاحظ العلماء أن الاستهلاك المنتظم لزيت “الكانولا” لمدة أربعة أسابيع خفف من نسبة الدهون المتراكمة في منطقة البطن لدى المشاركين بمعدل 0.11 كلغ، كما أن هذا الزيت فعال في إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن فقط وليس في مناطق أخرى من الجسم.

الجدير بالذكر أن زيت الكانولا يستخرج من بذور اللفت والملفوف، وأن اضافته إلى النظام الغذائي اليومي واستهلاكه مع العصائر أو السلطات له تأثير مفيد على صحة الإنسان.

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