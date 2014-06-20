أين يذهب طعام برامج الطهي؟ البرامج العربية تختلف عن الأجنبية

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كثيرا ما نتساءل عن مصير الطعام الذي يتم إعداده خلال برامج الطهي والتي تقدم يوميا على العديد من القنوات التلفزيونية.

ولنا أن نتخيل الكميات الكبيرة من الأطعمة والمشروبات والعصائر وأطباق الحلوى التي يتم تجهيزها على أيدي المحترفين من الطهاة حول العالم.

وإذا أخذنا في الاعتبار العدد الرهيب لبرامج الطهي إضافة إلى أن هناك قنوات مخصصة فقط للطهي سوف نصل لنتيجة تفيد بوجود كميات هائلة من الطعام اليومي فأين يذهب هذا الطعام.

وعن ذلك يقول الشيف شربيني مقدم برنامج ” الشيف” أن طاقم العمل يتولى هذه المهمة، بل يحرص معظم أفراد التصوير على الحضور إلى الاستوديو بمعدة فارغة انتظارا لانتهاء التصوير ومن ثم الهجوم على الطعام الذي تم تجهيزة بالحلقة.

ويضيف الشيف شربيني أنه في بعض الأوقات يكون الطعام من نصيب أحد المسؤلين المتابعين للحلقة.

ونفس الأمر أيضا تؤكده الشيف نجلاء الشرباصي مقدمة برنامج “على أد الأيد”. فقد ذكرت أن العاملين معها بالبرنامج ينتظرون انتهاء الحلقة بشغف شديد للإنقضاض على الطعام ونسفه حتى الوصفات التي تفسد خلال الطهي يقومون بالتهامها.

أما الشيف محمود عطية مقدم برنامج سهل وبسيط فقد ابتكر فكرة عبقرية للإستفادة من الطعام الذي يجهزه خلال الحلقة، حيث قرر أن يترك جزءا منه لطاقم العمل الذي يساعده في التصوير والتبرع بجزء آخر للفقراء والبسطاء.

الأمر يختلف تماما بالدول الغربية، فلا يجرؤ أي شخص مهما كان منصبه أن يمد يده على هذا الطعام، وحتى الشيف الذي يقدم البرنامج لا يملك حق التصرف في هذه الوصفات.

يعتبر هذا الطعام حق أصيل من حقوق القناة التي تدفع للشيف وطاقم العمل أجورهم كما تتولى شراء المكونات أيضا، ولذلك تتعاقد هذه القنوات – لا سيما المتخصصة منها – مع المطاعم والمخابز لشراء هذه الوجبات وتسويقها.