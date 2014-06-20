دراسة: طهي الأرز بالطريقة التقليدية يحوله لسم قاتل وهذه هي الطريقة الصحية

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يعتبر الأرز من الأطباق الرئيسية التي نعتمد عليها بصورة شبه يومية. ففي الغالب يأتي الأرز كأهم طبق رئيسي يتم تقديمه إلى جانب اللحوم والخضروات المختلفة.

ويتم طهي الأرز عادة بإحدى طريقتين لا ثالث لهما. أما الطريقة الأولى فتكون بواسطة غليه بالماء في حين تتمثل الطريقة الثانية في تعريضه للبخار.

وقد كشفت دراسة حديثة أن هذه الطرق في الطهي تؤدي إلى التعرض لأثار الزرنيخ السام.

ويؤكد الأطباء أن هناك ارتباط وثيق بين الزرنيخ الموجود بالأرز وبين بعض الأمراض القاتلة مثل مشكلات القلب وأمراض السكري والسرطان لكن الأخطر هو الأمراض المتعلقة بالنمو والتي تؤثر على الأطفال.

وقد سبق وأن حددت منظمة الصحة العالمية لكمية الزرنيخ المسموح بها للأطفال في الأرز بمقدار 100 نانو جرام من الزرنيخ في كل جرام من الأرز لكن الدراسات تؤكد بأن الطفل يتناول 200 نانو جرام من الزرنيخ لكل 100 جرام من الأرز بسبب طريقتنا التقليدية في الطهي.

ولكي نتغلب على هذه المشكلة ينصح القائمون على الدراسة بضرورة نقع الأرز ليلة كاملة في الماء ثم تصفيته وغسله مرة أخرى قبل الطهي مباشرة. وبهذه الطريقة نتخلص من 80% من الزرنيخ السام بالأرز.