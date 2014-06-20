زوجة البطل مايكل شوماخر تتلقى تهديداً بقتل أطفالها وتتعرض للابتزاز

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ألقت الشرطة الألمانية القبض على المتهم الذي قام في شهر فبراير من عام 2016، بتهديد كورين شوماخر، زوجة المتسابق الألماني الشهير مايكل شوماخر سائق سيارات “فورمولا 1″، حيث تلقت كورين عبر بريدها الإلكتروني رسالة نصية، تضمنت تهديداً بقتل أطفالها في حالة عدم دفعها لفدية تقدر ب900 ألف يورو.

عاشت كورين شوماخر لحظات من الخوف الممزوج بالرعب على أطفالها، بعد تلقيها لرسالة مفزعة كانت تستهدف أذية فلذات كبدها، حيث جاء في رسالة المجرم المجهول الذي ألقي عليه القبض: “..إذا لم نتلق أموالاً قبل 31 مارس 2016، سيتم قتل أطفالك..” وفي تلك الفترة كان “ميك” ابن مايكل وكورين شوماخر قد شارك في بطولة “فورمولا-4″، وبالموازاة مع ذلك لم تتردد كورين الأم بإخطار الشرطة التي فتحت تحقيقاً في الجريمة أسفر عن توقيف المتهم من خلال حسابه البنكي، حيث اعترف المجرم الذي لا يتعدى سنه ال25 سنة بالتهمة المنسوبة إليه. وفي نفس المقام أصدر القضاء الألماني حكماً بالسجن والنفاذ لمدة 21 شهراً في حق المتهم.

وبخصوص هذه القضية كشف أكيم أوندين محامي المتهم، بأن الشرطة فكت لغز عملية الابتزاز خلال دقائق فقط، مستعينة برقم الحساب البنكي..وحاول المحامي جعل دوافع الجريمة بكون المتهم يعاني من مرض نفسي.

علماً أن كورين شوماخر سوف تمثل أمام المحكمة كشاهدة في هذه القضية، بالإضافة إلى قضية ثانية رفعتها عائلة شوماخر ضد مجلة “بونتي” الألمانية، من أجل دفع تعويض لا يقل عن 50 ألف يورو لصالح مايكل شوماخر، عقب خوض المجلة في تفاصيل تناولت فترة تعافيه من المرض الذي يعاني منه، علماً أن بطل سباق السيارات شوماخر، كان قد تعرض في شهر ديسمبر من عام 2013، لإصابة خطيرة أثر سقوطه وهو يمارس التزلج في ميربييل الفرنسية، معتبراً ذلك خرقا لحياته الشخصية.