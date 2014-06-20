لتتجنب التوتر والضغوط النفسية عليك إبقاء هرمون الكورتيزول منخفضاً

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قد يكون القليل منا قد سمع بما يسهمى هرمون ” الكورتيزول”، فهو هرمون يفرز بواسطة الغدة الكظرية ويلعب دوراً مهماً في وظيفة كل جزء من أجزاء جسمنا تقريباً. لكنه يتأثر بالتوتر، والضغوط النفسية والبدنية، وأثناء المرض، وأثناء التعرض لصدمات أو عمليات جراحية، فإذا بقيت مثلاً مستويات التوتر عالية لفترة زمنية طويلة فقد يتسبب بنتائج عكسية للصحة.

الأطعمة التي ترفع هرمون الكورتيزول في الجسم:

الدهون غير المشبعة: تعتبر من أسوأ الأطعمة التي تزيد من مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم.

السكر المكرر: في جميع أشكاله وخاصة المكرر.

الكافيين: تناول الشاي والقهوة بكميات كبيرة تعمل على رفعه.

الأطعمة المنخفضة الألياف: تؤثر على مستويات الكورتيزول كونها لا تشعر بالشبع والإمتلاء وقد تتسبب في اضطرابات في عملية اخراج البراز وهذا يزيد من التوتر وكذلك يحدث اضطراب في الجهاز الهضمي وهذا يؤثر على مستوى هرمون الكورتيزول

الكحول: ترفع مستويات الكورتيزول إلى جانب كونها سامة للكبد لعدم قدرته على تكسيرها وهذا يزيد من التوتر الداخلي للجسم

الدهون الحيوانية المشبعة: عند تناولها بكثرة مثل الزبدة، البيض، الحليب كامل الدسم واللحوم الغنية بالدهون تساعد على رفعه

*خطوات لتقليل هرمون الكورتيزول في الجسم: