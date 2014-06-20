لتتجنب التوتر والضغوط النفسية عليك إبقاء هرمون الكورتيزول منخفضاً

قد يكون القليل منا قد سمع بما يسهمى هرمون ” الكورتيزول”، فهو هرمون يفرز بواسطة الغدة الكظرية ويلعب دوراً مهماً في وظيفة كل جزء من أجزاء جسمنا تقريباً. لكنه يتأثر بالتوتر، والضغوط النفسية والبدنية، وأثناء المرض، وأثناء التعرض لصدمات أو عمليات جراحية، فإذا بقيت مثلاً مستويات التوتر عالية لفترة زمنية طويلة فقد يتسبب بنتائج عكسية للصحة.
الأطعمة التي ترفع هرمون الكورتيزول في الجسم:
- الدهون غير المشبعة: تعتبر من أسوأ الأطعمة التي تزيد من مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم.
- السكر المكرر: في جميع أشكاله وخاصة المكرر.
- الكافيين: تناول الشاي والقهوة بكميات كبيرة تعمل على رفعه.
- الأطعمة المنخفضة الألياف: تؤثر على مستويات الكورتيزول كونها لا تشعر بالشبع والإمتلاء وقد تتسبب في اضطرابات في عملية اخراج البراز وهذا يزيد من التوتر وكذلك يحدث اضطراب في الجهاز الهضمي وهذا يؤثر على مستوى هرمون الكورتيزول
- الكحول: ترفع مستويات الكورتيزول إلى جانب كونها سامة للكبد لعدم قدرته على تكسيرها وهذا يزيد من التوتر الداخلي للجسم
- الدهون الحيوانية المشبعة: عند تناولها بكثرة مثل الزبدة، البيض، الحليب كامل الدسم واللحوم الغنية بالدهون تساعد على رفعه
*خطوات لتقليل هرمون الكورتيزول في الجسم:
- محاولة التقليل من التعرض للتوتر.
- الحصول على نوم عميق.
- عمل تمارين التدليك، التأمل واليوغا.
- تناول وجبات غذائية صحية متوازنة قليلة الدهون والسكريات.
- التركيز على تناول منتجات الحبوب الكاملة الغنية بالفيتامينات والألياف
- الإكثار من تناول الأسماك الغنية بأوميغا 3
- التركيز على تناول الخضار والفواكه الغنية في الفيتامينات والعناصر المعدنية وخاصة فيتامين B5، فيتامين C والفوليك أسيد والزنك.
- شرب كوب من اللبن الدافىء خالي الدسم قبل النوم يخفف من التوتر.
- ممارسة الرياضة بشكل منتظم
- الاستيقاظ في الصباح الباكرا ليستفيد الجسم من إفراز هرمون الكورتيزول.
- التركيز على تناول بعض أنواع من الأطعمة التي لوحظ أنها تساعد على خفض الكورتيزول مثل السبانخ، الفاصولياء، الليمون، الكيوي، السمك والسردين، بذور الكتان، الجوز، الريحان والشوكولاته السوداء
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