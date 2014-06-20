مستحضرات التجميل خطر على الحوامل

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أشارت دراسة علمية إلى خطر استخدام النساء الحوامل لمستحضرات التجميل، بما في ذلك مُزيل العرق وأحمر الشفاه والعطور، لأنّها تُسبّب خللاً في الهرمونات مما ينعكس سلباً على الجنين.

وأثبت الباحثون احتواء مستحضرات التجميل على المواد الكيميائية التي يطلق عليها اسم “BPS”، والتي تُسبّب خللاً في الهرمونات، كما أنّها تؤدي إلى إضعاف قدرة الأم على التكيف مع احتياجات الطفل.

وذكرت “ديلي ميل” البريطانية، أن العلماء من جامعة “ماساتشوستس” وجدوا أنّ التعرض المنخفض للمنتجات التي تحتوي على مادة “BPS”، تتسبّب في حدوث موت 100% من الأطفال نتيجة لسوء الأمومة والرعاية.

وفسرت الدكتورة “لورا فاندنبرج” طبيبة المخ والأعصاب الأمريكية، أنّ مادة “BPS” التي توجد في العديد من المستحضرات التجميلية، والبلاستيكية، والمعلبات تُسبّب فرط العصبية للأمهات، وضعف رعاية الأم للطفل.

في السياق ذاته أثبتت دراسة أميركية أنّ استخدام المرأة الحامل لزُجاجات البلاستيك، يرفع مخاطر إصابة طفلها بالسمنة، ويرجع ذلك لاحتوائها على مادة “BPS” الكيميائية.