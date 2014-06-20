كوستا كوفي تفتتح أول فرع يقدم خدمة السيارات في الإمارات

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“دبي” دار الحي شاغلة العالم دائما بكل جديدها فهي السباقة الدائمة والرائدة عربيا في التطوير وتقديم كل ما هو جديد ومن هذا المنطلق أعلنت كوستا كوفي عن إطلاق أول فروعها لخدمة السيارات في دولة الإمارات، يقع الفرع الجديدة في واحدة من أكثر المناطق حيوية في دبي، تماماً بجانب شاطئ الطائرة الورقية على شارع شاطئ الجميرا.

ولا تقتصر ميزة الفرع الجديد على خدمة الأشخاص المنشغلين ممن يتطلعون إلى الراحة والسهولة فيما لا يضطرون لمغادرة سياراتهم، فهو يقدم كذلك تجربة استثنائية لتناول الطعام والمشروبات في الداخل. يتمتع المبنى المكون من طابقين بأحدث خطوط تصاميم كوستا كوفي مع الكثير من المقاعد في الداخل وعلى الشرفات الخارجية الرائع.

تستمر خدمة السيارات في الفرع على مدار الساعة، 7 أيام في الأسبوع، ويمكنكم التمتع بالتجربة المريحة في أي وقت من الليل والنهار – ليكون الحل المثالي لتناول مشروب سريع أو للاسترخاء والمتعة.

يشار إلى أن كوستا كوفي استثمرت في أحدث التقنيات للطلب من السيارات، بما يضمن توفير خدمة استثنائية وتجربة متميزة للعملاء، تتسم بالسرعة والسهولة فيما تحرص على تحقيق الجودة الرفيعة للقهوة الطازجة والمتوفرة على مدار الساعة.

في هذا السياق قال كيفن زاجاكس، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للترفيه والتجزئة: “استجبنا لما سمعناه من الجمهور ومن عملائنا، فهم يرغبون بأن يكونوا قادرين على الحصول على قهوة كوستا كوفي الرائعة في أي وقت من اليوم، وأحياناً دون الحاجة لمغادرة سياراتهم! استثمرنا مبالغ كبيرة من أجل ضمان حصول عمائنا على تجربة عالمية المستوى مهما كان الوقت أو المناسبة، ولهذا أرسلنا فريقنا إلى لندن للاطلاع على تجارب خدمة السيارات في المملكة المتحدة، وطبّقنا في هذا الجانب أحدث التقنيات المتاحة.