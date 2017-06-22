رُزق بتوأم ….كريستيانو رونالدو أب للمرة الثانية من أم مجهولة

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قبل أسبوع، كشفت قناة “أس آي سي نوتيسياس” البرتغالية أن “كريستيانو رونالدو” نجم فريق ريال مدريد أصبح أباً لطفلين آخرين أطلق عليهما اسميْ “ماتيو” و”إيفا”، وأن التوأم هما من أم مجهولة، كما أشارت القناة إلى أن “رونالدو” أنجب الطفلين عن طريق تأجير الأرحام المعروفة في أوروبا.

الخبر كأنه نسخة طبق الأصل من خبر أعلن عنه قبل 6 سنوات، حين رزق نجم الريال بطفله (كريستيانو جونيور) وهو أيضاً من أم مجهولة، قبل أن تعود صحيفة “الميرور” البريطانية بعد سنوات لتكشف أن والدته هي نادلة أمريكية قام اللاعب بإغوائها خلال رحلته إلى لوس أنجلوس حيث تعرف عليها بأحد المطاعم وأقاما علاقة حميمية عابرة نتج عنها حمل.

وذكرت ذات الصحيفة أن “رونالدو” طلب فحص “دي إن إي” لإثبات الأبوة، فأظهرت النتائج أنه طفله، ليتم الاتفاق على دفع مبلغ 20 مليون جنيه أسترليني مقابل تنازلها عن الطفل وللأبد.

التوأم طرح تساؤلات حول التناقض الذي يعيش عليه الدون، فهو عاشق للأطفال وباحث عن حياة مستقرة، لكنه لم يستطع أن يجد امرأة واحدة مناسبة للزواج أو على الأقل لأن تكون أماً “معروفة” لأحد أبنائه، بالرغم من تعدد علاقاته التي فاقت الــ 21 امرأة كلهن مررن من حياته كصديقات، بعضهن كن علاقات عابرة وأخريات استمرت علاقته بهن سنتين أو 5 سنوات كما حدث مع عارضة الأزياء الروسية “إيرينا شايك.”