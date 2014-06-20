وصفات متنوعة من الخيار للتخلص من الانتفاخ تحت العينين

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يعتبر الخيار واحداً من أهم الخضراوات المفيدة وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة كالألياف والمعادن والفيتامينات وبالأخص فيتامين ج ومجموعة من المواد ذات الخصائص المضادة للأكسدة كالبيتاكاروتين إضافة إلى وجود نسبةٍ كبيرة من المياه فيه وتساعد هذه العناصر مجتمعة على منح الجسم كثيراً من الفوائد أهمها ما يتعلق بصحة العيون وهذا ما سنتحدث عنه في السطور التالية حيث سنتناول أبرز الفوائد التي يمنحها الخيار للعين مع طرق استخدامه.

فوائد الخيار للعين

– التخفيف من تورم الجفون وانتفاخها والذي ينتج في معظم الأحيان من السهر وعدم النوم لساعاتٍ كافيةٍ أو قيام العين بمجهودٍ عالٍ أو عدم تناول غذاء صحيٍ ومتكاملٍ.

– إخفاء أثر إجهاد العين الذي بدوره يؤثر في الشكل الخارجي وهنا يفضل استخدام الخيار كماسك بدلاً من تناوله حتى تكون النتيجة أسرع وأكثر فاعلية.

– الوقاية من التهابات العين المختلفة تحديداً لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية في العيون بسبب التعرض لأشعة الشمس والتي بدورها تؤثر في نضارة الوجه وفي القدرة على الرؤية بشكلٍ جيدٍ.

– التخلص من الهالات السوداء التي تعاني منها نسبة كبيرة من الأشخاص والتي تنتج بسبب السهر لساعاتٍ طويلةٍ وأحيانا يتعلق ظهورها بعواملٍ وراثيةٍ وهنا يفضل استخدام الخيار كماسك أو قناع والانتظام عليه إضافة إلى تناوله بشكلٍ يومي.

– هو علاج لمشكلة احتباس المياه أسفل الجفون التي بدورها تؤدي إلى انتفاخها ويؤثر ذلك في نفسية المصاب.

– يلعب دور في التخفيف من التجاعيد الظاهرة حول العيون تحديدًا في الفترة التي تبدأ فيها علامات التقدم في العمر بالظهور ويتم ذلك بتناوله يومياً أو استخدامه كقناع.

– منح البشرة المحيطة بالعيون نضارة ولوناً فاتحاً ينعكس على الوجه ككل.

طرق للاستفادة من فوائد الخيار للعين

-إحضار حبتين من الخيار وتقطيعهما ووضع القليل من الماء عليهما ثم خلطهما بالخلاط الكهربائي وتصفية الخليط بمصفاة ضيقة الثقوب أو باستخدام قطعة قماشية مصنعة من القطن ثم خلط عصير الخيار بكمية مناسبة من ماء الورد ودهن الوجه بها مع تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

– إحضار ماء مثلج وإضافة شرائح من الخيار الطازج إليه وتركه لعدة دقائق ثم وضع الشرائح على العيون خمس عشرة دقيقة مع الحرص على الجلوس في مكانٍ هادئ والحفاظ على الأعصاب مسترخية قدر الإمكان.

– خلط عصير الخيار مع كمية قليلة من العسل والطحين ووضع الخليط الناتج على الوجه بحيث يزيل الهالات السوداء حول العيون ويلطف وينظف الوجه ككل.