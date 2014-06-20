كب كيك بسكويت الشوكولاتة العادي

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المقادير تكفي لعمل 19 كب كيكة بحجم عادي.

المقادير

اسفنجية الشوكولاتة

185 جم طحين سادة

¾ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

¾ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

حفنة قليلة من الملح

250 مليلتر حليب

ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

115 جم شوكولاتة غامقة (نسبة الكاكاو فيها 70%) مفتتة قطعاً صغيرة

85 جم زبدة غير مملحة

175 جم سكر بني فاتح ناعم

2 بيضة كبيرة مفصولة البياض عن الصفار

150 جم بسكويت يابس بالشوكولاتة مفتت

كسترد الشوكولاتة

صفار 3 بيضات

30 جم شوكولاتة غامقة (نسبة مواد الكاكاو الصلبة فيها 70%) مذوبة

60 جم سكر مبلر

ملعقة طحين سادة

½ 1 ملعقة صغيرة مسحوق كاكاو

½ 2 ملعقة طحين ذرة (نشاء)

185 مليلتر كريمة دوبل

ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

2 ملعقة زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة

كريمة كسترد الشوكولاتة

250 مليلتر كريمة دوبل

½ حزمة كسترد شوكولاتة (كما سبق)

التجميع

19 حبة بسكويت شاي بالشوكلاتة، كاملة أو مقطعة أنصافاً للتزيين

الطريقة

أولاً: اسفنجية الشوكولاتة

1-يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية، يتم تبطين 2 قالب كيك بـ12 تجويفاً بـ19 غلاف كب كيك (موفينية).

2- يضم الطحين والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا والملح في وعاء. يصب الحليب في إبريق وتقلب فيه خلاصة الفانيليا، تترك هذه جانباً.

3- يتم تذويب الشوكولاتة في وعاء يتحمل فرن الميكروويف أو الحرارة، إما في فرن الميكروويف على دفعات قصيرة أو فوق قدر فيه ماء يغلي خفيفاً مع الحرص على ألاّ يحترق، يترك جانباً ليبرد طفيفاً.

4- باستعمال خلاط كهربائي يمسك باليد تخلط الزبدة والسكر معاً في وعاء آخر حتى نحصل على خليط باهت وزغب.

5- في وعاء منفصل وباستعمال مضرب نظيف نقوم بضرب صفار البيض لعدة دقائق، وببطء نضيف صفار البيض إلى خليط الزبدة والسكر ويخلط الكل جيداً مع الضرب.

6- يتم صب الشوكولاتة المذوبة وتخفق حتى تمام الامتزاج، يضاف ثلث خليط الطحين ثم ثلث الحليب والفانيليا ويضرب الكل على سرعة منخفضة حتى يمتزج. يتم تكرار العمل حتى تمام دمج كل خليط الطحين وخليط الحليب.

7- في وعاء نظيف وباستخدام مضرب نظيف يتم ضرب بياض البيض حتى تتكون قمم متوسطة، وبرفق يتم طي بياض البيض المضروب داخل خليط الشوكولاتة بملعقة معدنية ثم نطوي البسكويت المفتت فيه.

8- ينقل الخليط الناتج بالملعقة بالتساوي إلى داخل أغلفة الموفينيات مع ملء كل غلاف حتى ثلثيه.

9- تخبز قوالب الكب كيك في الفرن لمدة 20- 25 دقيقة وبعدها تترك الكيك لتبرد في قوالبها لمدة عشر دقائق تقريباً قبل أن تخرج فوق شبكة معدنية لتبرد تماماً.

ثانياً: كسترد الشوكولاتة

1-في وعاء يتحمل الحرارة نقوم بخفق صفار البيض مع الشوكولاتة المذوبة والسكر والطحين ومسحوق الكاكاو وطحين الذرة حتى يمتزج الكل.

2- يصب الحليب والكريمة في قدر على نار منخفضة إلى متوسطة وتسخن حتى الغليان البطيء مع الحرص على عدم ترك الخليط يغلي بشكل تام، وببطء يصب الخليط الناتج فوق خليط صفار البيض في انسياب رفيع مع الخفق بشكل متواصل.

3- يصب الخليط في القدر مرة أخرى من خلال منخل ويسخن حتى الغليان على نار منخفضة إلى متوسطة مع التقليب المستمر حتى يغلظ قوام الخليط.

4- يصب في وعاء نظيف ثم يغطى بغطاء بلاستيكي رقيق وشفاف مباشرة فوق أعلى الخليط لمنع تكون طبقة جلدية. يترك كسترد الشوكولاتة ليبرد ثم يوضع في الثلاجة ليبرد تماماً.

5- بمجرد أن يبرد كسترد الشوكولاتة تضرب فيه خلاصة الفانيليا والزبدة حتى نحصل على قوام ناعم.

ثالثاً: كريمة كسترد الشوكولاتة

1-تضرب الكريمة حتى نحصل على قمم يابسة.

2- نخلط بضع ملاعق من الكريمة المخفوقة داخل كسترد الشوكولاتة لتنعيمه ثم نطوي فيه باقي الكريمة المخفوقة.

رابعاً: التجميع

1-نزيل حوالي 2 سم من الاسفنجية من وسط كل كب كيك بسكين صغيرة. نملأ التجاويف التي تم عملها بباقي كسترد الشوكولاتة بحيث يأتي مباشرة تحت أعلى كل كب كيك.

2- نقوم بتغطية الكب كيك بكريمة كسترد الشوكولاتة ونزين كل كب كيك بقطعة بسكويت كاملة أو نصفين.