وجبتان سريعتان لمحبي لحم الضأن

شارك

قطع لحم ضأن متبلة بمهروس الليمون والبروكلي الحار

* يكفي 4

المقادير

4 قطع لحم ضأن أو بديله قليلة أو خالية الدهن من خاصرة نوع الماشية الذي أخذت منه اللحم، مزالة الدهون، إن وجدت

ملح وفلفل أسمر مطحون طازجاً

حفنة من عيدان الروزماري الطازجة

رأس بروكلي وزنها نحو 300 جم، أعوادها وزهراتها مقطعة صغيراً

عصير ليمونة

حفنة من رقائق الفلفل الحار

أوراق نعناع للتقديم

للتتبيلة

2 ملعقة خل عادي أو خل تفاح

حفنة من السكر

رشة صوص صويا غامق

الطريقة

1- نسخّن الفرن إلى 200 درجة مئوية أو 400 درجة فهرنهايت، في البداية نقوم بتجهيز التتبيلة بخلطة الخل والسكر وصوص الصويا معاً ثم نصبها فوق اللحم الذي يترك ليمتص توابله بعدها لمدة خمس دقائق على الأقل أو لفترة أطول حسب ما يسمح به الوقت.

2- نقوم بوضع قطع اللحم في صينية شواء ونتبلها جيداً بالملح والفلفل ونرمي فوقها أعواد الروزماري ثم نشويها في الفرن لمدة 20 – 30 دقيقة حسب الذوق.

3- أثناء طهي اللحم نضع البروكلي في قدر من الماء المملح المغلي ونطهيها لعشر دقائق تقريباً حتي تطرى، نصفّى البروكلي ونتركه في القدر ثم نهرسه برفق بالشوكة ونضع فوقه عصير الليمون ورقائق الفلفل الحار ورشة ملح وفلفل أسمر. نضع غطاء على القدر ونقوم بهز ما فيها، نقدمها فوراً مع قطع اللحم المشوي وبعض أوراق النعناع في الجوار.